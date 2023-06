La decisión dividida por la que el peleador puertorriqueño Danielito Zorrilla perdió ante el monarca estadounidense Regis Prograis por el título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no agradó al boricua, que entiende que fue el ganador de la pelea de ayer, sábado, en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Luisiana.

Un juez vio la reyerta 114-113 a favor de Zorrilla, mientras los otros dos se la dieron al campeón defensor por puntuaciones de 118-109 y 117-110. Con este resultado, el atleta toabajeño quedó con marca de 17 victorias, dos derrotas y 13 nocauts. Mientras, Prograis acumula 29 triunfos, una pérdida y 24 anestesiados.

“No estoy conforme (con la decisión) porque los jueces no supieron apreciar la pelea. Pero de mi parte me siento bien porque entiendo que hice la pelea que tenía que hacer para el poco tiempo que tuve de entrenamiento”, expresó.

“Yo sentí que gané porque él (Prograis) solo me dio un puño, que fue el que me tumbó (en el tercer asalto). Yo he visto la pelea dos veces, y ese fue el único puño que me pudo conectar. Obviamente, no lucí como la gente quería o pensaba, pero tuve buen boxeo: dar y que no me den. El que lució mal fue él (Prograis)”, insistió el deportista de 29 años.

PUBLICIDAD

Datos del sistema computarizado de puntaje de golpe CompuBox muestran un bajo porcentaje de golpes. Añade que Prograis lanzó casi 200 golpes más y que Zorrilla promedió 26 golpes lanzados por asalto. De hecho puntualiza, que los 84 golpes conectados combinados “fueron la menor cantidad en una pelea por el título en los 38 años de historia de CompuBox”.

Zorrilla reconoció que su ritmo de pelea obedeció a que buscaba una victoria por puntos, lo que -según su apreciación- no fue visto por los jueces Robert Tapper y Josef Mason, “que se dejaron llevar por el sitio de la pelea que por las reglas del boxeo”. Asimismo, entiende que su demostración del sábado le deja saber que puede ser el número uno del mundo en las 140 libras pues funcionarios de organismos de boxeo se le acercaron para hablar.

“Yo no convencía a los árbitros, pero sí convencí a las organizaciones y a los jefes, que tuvimos mucha plática porque ellos saben que a mí solo me avisaron tres semanas de antes de la pelea. Yo no estaba ‘ready’ porque el boxeo no es me es rentable y tengo un hogar que mantener. Pero ahora, con esta pelea, se me abrieron unas puertas y me puedo dedicar al boxeo 100 por ciento con el dinero que gané”, dijo.

Aunque no compartió detalles de esas conversaciones a las que aludió, reiteró que en los próximos días se sentará a hablar con los directivos de su compañía promotora, Miguel Cotto Promotions, para ver cuáles serán sus próximos pasos.