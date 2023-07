Guanajuato, México – Desde los anillos olímpicos de Tokio 2020, al rostro del denominado ‘GOAT’ del básquetbol, Michael Jordan, hasta la cabeza de una serpiente – con su lengua por fuera – para espantar a sus rivales, son algunos de los tatuajes que abundan en las integrantes de la Selección Nacional femenina de baloncesto.

También el último mensaje de un ser querido antes de su muerte, así como otras de distintas frases y figuras de animales.

“Tengo a mi hermano; como viajo el mundo, también un mapa, y la estrella (pentagonal) en honor a los cinco miembros de mi familia: mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano y yo”, comenzó describiendo la estelar alera, Jazmon Gwathmey.

“Igualmente, mi frase favorita…”, la jugadora procede a leerla.

“Por acá, mi nueva adición, que es mi sobrina. Su ojo, como si estuviese mirando a su versión más joven”, agregó.

Gwathmey procede, entonces, a señalar su pierna derecha.

“En cuanto al baloncesto, aquí está Scottie Pippen. No puedes tener a Pippen sin ‘MJ’ (Michael Jordan)”.

“Luego, Kobe (Bryant) y mis anillos olímpicos arriba”, sostuvo.

Gwathmey indicó que, si bien siempre fue una fanática de Jordan, se tatuó primero la imagen de Kobe Bryant, su ídolo en el deporte.

“Fue mi jugador favorito. Trato de emular mucho mi juego en él. Su famosa mentalidad hacia el juego”, destacó.

Guirantes y su forma de intimidar a las rivales

Por otro lado, Guirantes, que lideraba previo al juego ante Brasil las anotaciones de Puerto Rico con 18.8 puntos, 7.0 rebotes y 3.2 asistencias, tiene una particular manera de “espantar” a las defensoras contrarias.

“La serpiente representa la tentación. Un símbolo de que siempre estará ahí acompañándote. Me gusta porque, cuando le anoto a las rivales, el rostro (y lengua) de la serpiente es lo último que ven”, explicó Guirantes entre risas.

La serpiente de Guirantes que busca intimidar a sus rivales. (Josian Bruno Gómez)

La exjugadora del Storm y las Sparks en la WNBA, tiene, además, una cruz, como recordatorio de que siempre debe guardar fe en la vida. “Es una de las mejores virtudes que uno puede tener, creer en algo que no puede ver. Disfrutar el camino a la meta”.

“Tengo el Avatar: The Last Airbender. No sé si han visto ese show de televisión, pero es como un monje que balancea el mundo. Mantiene la maldad fuera del planeta. Creo que el balance es algo bueno a tener, y lo tengo encima del balón de básquetbol”, dijo.

“Por último, tengo un lobo, que tiene dos rosas, porque me encantan las flores, y las rosas son mis favoritas. Simboliza la lealtad, porque soy una persona leal”, aseguró Guirantes.

Benítez grabó en su piel el último mensaje de su coach

Por su parte, Jacqueline Benítez, se tatuó el último mensaje que le envió su entrenador en escuela superior, que falleció de cáncer.

“Es mi favorito. Dice ‘Just let it fly’ (solo déjalo volar). En referencia a mi tiro. Que no lo piense”, reveló.

Jacqueline Benítez, se tatuó el último mensaje que le envió su entrenador en escuela superior. (Josian Bruno Gómez)

Benítez, que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio, manifestó que próximamente se hará los anillos de Tokio 2020.

“Probablemente sea la única del equipo sin los anillos”, aseveró con una carcajada. “Tengo que volver a mi tatuador”.

Benítez, igualmente, comparte dos corazones con su hermana, otras frases, su flor favorita, y un girasol en honor a su madre.

India Pagán y su pez favorito

En tanto, la pívot de la Selección, India Pagán, se hizo una mantarraya en el antebrazo cuando jugó en la liga alemana de baloncesto.

“Es mi animal favorito. Lo hice durante los siete meses que viví en Alemania. Me encantan las mantarrayas”, expresó.

Pagán, similar a varias de sus compañeras, también tiene tatuado los anillos olímpicos, así como una frase que dice “Todo pasa por una razón” en otro idioma.

Pagán inmortalizó su participación en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. (Josian Bruno Gómez)

“Todo ocurre cuando Dios quiere. Ese es mi ‘motto’. Me recuerda todo lo que he tenido que experimentar durante mi travesía. Son mis tres tatuajes favoritos”.

Otras canasteras como Jennifer O’Neill, igualmente, tienen frases e incluso una figura de un león, que representa, según detalló, masculinidad y feminidad.

“Es la parte de aceptar mi lado femenino y sentirme cómoda en como soy”, sentenció O’Neill.

En fin, muchas de las jugadoras se tatúan para subrayar su propia identidad y, otras, para inmortalizar momentos.