Guanajuato, México – La Selección Nacional de baloncesto femenino aguarda por su rival en las semifinales de la AmeriCup 2023, que se definirá en la noche del viernes entre Brasil y el anfitrión, México, en el Domo de la Feria de León.

Puerto Rico sufrió hoy, viernes, para vencer en tiempo extra (89-86) en horas de la tarde a Venezuela, para lograr su cuarta semifinal consecutiva en el torneo.

Sin embargo, de finalmente ser el conjunto brasileño –que está invicto– el rival en semifinales, el dirigente de Puerto Rico, Jerry Batista, aseguró que hay mucho que mejorar en poco margen de tiempo.

El partido será mañana, sábado, en una hora por determinar.

“Pienso que Brasil es el mejor equipo del torneo, por encima de Estados Unidos y Canadá”, expresó el estratega.

Las estadounidenses, que también sellaron su boleto a la semifinal con un cómodo triunfo sobre Colombia, perdieron ante Brasil el pasado martes.

“Es un equipo experimentado, alto. Tendríamos las manos llenas con ellas”, destacó Batista.

“Nosotros, desgraciadamente, no hemos podido jugar bien. No entramos en ritmo. No metemos tiros abiertos. A nivel defensivo, demasiado malo. Un desastre”.

En cuatro partidos, Brasil registraba -antes del juego ante México- 76.3 puntos por cotejo, el segundo mejor solo por detrás de Canadá (86.0).

“Si nosotros venimos así, como jugamos contra Venezuela, ante Brasil, nos sacarán de la cancha. Hay que ver cómo nos reagrupamos para mañana (sábado). Es un equipo incómodo para defender. Ellas tienen de todo”, apuntó.

Las boricuas ya vencieron a México, 70-64, el pasado martes, en su cierre de la fase de grupos.