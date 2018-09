Londres — El equipo de David Beckham en la MLS se llamará Inter Miami.

El ex mediocampista de Manchester United y Real Madrid quiere que el club comience a jugar en el 2020, pero aún no tiene estadio, luego de años tratando de encontrar un sitio en Miami.

OFFICIAL: David Beckham has named his MLS franchise.



Say hello to Inter Miami CF: https://t.co/RZBtAcTG2L pic.twitter.com/pocVubZ1WZ