La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció el viernes el desembolso del pago por concepto de dietas a las integrantes de la selección nacional femenina que representaron a Puerto Rico en ocho partidos internacionales en el 2018.

Según un comunicado de prensa la FPF liberó a principios de diciembre sobre $115,000 para saldar las dietas pendientes tanto con las integrantes del onceno femenino como el masculino, escuadra que escenificó un total de tres partidos internacionales en la Liga de Naciones de la CONCACAF.

En cuanto a las féminas, cuatro de sus ocho encuentros formaron parte del CONCACAF Caribbean Women’s Qualifiers mientras que la misma cantidad de juegos constaron de un par de amistosos como locales ante la Selección de Argentina y otra dupla internacional ante el combinado de Guatemala como visitante.

“Hemos logrado cumplir con las dietas de todos esos partidos oficiales de nuestras chicas que son muy merecidas pero que lamentablemente no habiamos tenido la oportunidad de pagarlas, pues las finanzas de la Federación eran distintas antes de la llegada del proyecto Forward y fondos One CONCACAF. No era que nosotros no quisiéramos, es que no había de dónde realizar los pagos pero tan pronto recibimos una parte de los fondos, cumplimos con nuestra promesa de saldar la deuda de este año”, sostuvo el Secretario General de la FPF, José Solá González, en el comunicado.

Por su parte, la capitana de la selección nacional femenina adulta, Karina Socarrás vaticinó que el onceno boricua se encuentra muy entusiasmado con los nuevos retos que el 2019 les presentará e instó a la FPF a que continúe brindándole prioridad al programa de selecciones nacionales.

“Para el 2019 pueden esperar un año explosivo donde se verá la costura de los nuevos integrantes de la FPF y donde veremos sus intenciones con las Selecciones. Queremos muchos amistosos y sobre todo continuidad de entrenamientos, con un grupo de chicas que vayan en dirección a nuestra próxima competencia oficial, las Olimpiadas. Todo está escrito y estamos dispuestas a llevar a Puerto Rico a su próximo nivel”, enfatizó Socarrás.

El pasado septiembre, la selección femenina de utilizó los reflectores del Estadio Centroamericano José A. Figueroa de Mayagüez durante un amistoso contra Argentina para enviar un mensaje de protesta a la FPF como reclamo para que se establezca un plan de desarrollo que les permita tener mejores condiciones de entrenamiento rumbo al futuro.

En aquel momento, las titulares puertorriqueñas se colocaron en línea en el medio campo y llevaron sus manos a sus oídos por varios segundos como símbolo para que se escuchen sus reclamos.

Tradicionalmente, la FIFA otorgaba solo $250,000 para fondos operacionales a cada una de las 211 asociaciones miembros, quienes dependían en gran medida de los fondos que podían producir a través de esfuerzos de mercadotecnia, auspicios y otras ayudas económicas. Este panorama cambió desde el verano de 2016 tras la entrada del nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Infantino estableció un nuevo sistema de distribución de fondos para las asociaciones miembros a nivel mundial, el cual fue denominado como el Proyecto FIFA Forward, lo que representó un incremento en fondos operacionales de $250,000 a $500,000 y de fondos para proyectos de infrestructura y desarrollo del fútbol por la suma de $750,000.

Al ser un proceso nuevo, los métodos para solicitar dichos fondos demoraron en perfeccionarse, lo cual tuvo un impacto en la llegada de estos a Puerto Rico.