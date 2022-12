Casemiro, centrocampista de Brasil, lamentó que tenían en sus “manos” y que se les “escapó” el pase a las semifinales del Mundial de Catar tras encajar un gol de Croacia en el minuto 117 de la prórroga.

“Todas las derrotas son dolorosas, sobre todo cuando tienes una meta, un sueño; hay un trabajo de cuatro años para ese momento. Es difícil encontrar palabras. Sólo tenemos que levantar la cabeza y seguir adelante. Estamos tristes, todos en el grupo dieron lo mejor de sí. Nos enfadamos, sobre todo por la forma en que ocurrió. Estaba en nuestras manos, se nos escapó. Momento difícil. Ahora hay que mantener la calma, la vida debe continuar”, dijo Casemiro.

El centrocampista valoró el hecho de que Brasil haya caído eliminada en cada eliminatoria contra un equipo europeo desde que se hiciera con su quinto título en la final frente a Alemania en 2002.

“Es normal. Europa tiene más equipos en la competición, así que juegas más a menudo contra equipos europeos. Cuando la competición se estrecha, entran más equipos europeos. Pero no creo que siempre haya equipos europeos. Estábamos haciendo nuestro trabajo, creíamos en ello, con un buen ambiente, pero son cosas que pasan en el fútbol. Sólo tenemos que mantener la cabeza alta y seguir adelante”, comentó.

Además, Casemiro aseguró que quiere continuar en la selección.

“Tengo 30 años. Claro que siempre están los jóvenes, pero tengo 30 años, estoy en el mejor momento de mi carrera, soy muy feliz en el club en el que estoy. Perdí una oportunidad, pero hay que ver, sobre todo porque ahora vendrá un nuevo entrenador”, aseguró en referencia también a que Tite ya avisó de que dejaba el cargo tras acabar el Mundial.

Thiago Silva, central de Brasil, también lamentó la eliminación a la par que comentó que, a sus 38 años, “quizá no vuelva a tener” la oportunidad de ganar un Mundial con su selección.

“Es muy triste, pero así son las cosas, hay que seguir adelante, estoy orgulloso de lo que hicieron todos, pero así es el fútbol. Es difícil encontrar palabras y consolarse, ya he experimentado decepciones en mi vida, cuando fracasas en un objetivo tan importante, duele mucho”, dijo en BeIN Sports.

“Tienes que intentar superarlo. Cuando me caía, me levantaba siempre. Ya veremos, quizá no vuelva a tener esta oportunidad”, amplió.

Además, ponderó el nivel mostrado por Croacia durante el encuentro.

“En el fútbol dependes también de lo que haga el otro equipo y nos enfrentamos a un equipo de gran calidad. Quizá podríamos haber sido mejores en algunos momentos, pero no estamos acostumbrados a contraataques tan bien organizados”, aseguró.

Fuera Tite

Adenor Leonardo Bacchi, ‘Tite’, seleccionador de Brasil, que cayó por segunda vez consecutiva en un Mundial antes de semifinales, ratificó en conferencia de prensa que acaba su ciclo al frente de la Canarinha.

“Es una derrota dolorosa, pero estoy en paz conmigo mismo y es el fin del ciclo”, comentó Tite.

Con la derrota de Brasil en cuartos de final del Mundial de Catar 2022 en los penaltis frente a Croacia se consumó la segunda ocasión en la que la ‘canarinha’ es eliminada en esta instancia, tras hacerlo frente a Francia el 21 de junio de 1986 (1-1 y 3-4).

Desde aquel encuentro, en el que fallaron Julio Cesar y Sócrates, Brasil había salido vencedora en las otras tres ocasiones en las que tuvo que dirimir su pase desde los once metros.

Entre 1986 y 2022 ganó por penaltis a Italia en 1994 (0-0 y 3-2), a Países Bajos en 1998 (1-1 y 4-2) y a Chile en 2014 (1-1 y 3-2).

Sin embargo, en Qatar 2022, los fallos de Rodrygo Goes y Marquinhos fueron contestados con pleno de acierto croata, cuatro de cuatro, y Brasil fue eliminada de la competición.