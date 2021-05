El peleador de artes marciales mixtas en UFC, el irlandés Conor McGregor, encabeza la lista con $180 millones. La mayoría de la suma proviene de la venta de sus acciones de la marca de whiskey Proper No. Twelve. En su última pelea en UFC en enero 2020, cobró $22 millones. McGregor también tiene acuerdos con DraftKings, el videojuego Dystopia: Contest of Heroes y Roots of Fight. (Julio Cortez)