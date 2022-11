El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) esperará al resultado de la asamblea en la que la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) le someterá a su matrícula para votación unas enmiendas a los estatutos de la constitución que los rige antes de tomar cualquier determinación en cuanto al futuro de ese ente federativo.

Los comicios están pautado para este próximo sábado en el Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre, de Mayagüez a partir de la 1:00 p.m., y en el mismo el presidente de la FPF, Iván Rivera, se comprometió a manejar una preocupación expresada por la presidenta del Copur, Sara Rosario, en el sentido de que en el documento propuesto no figura el nombre del ente deportivo nacional lo que podría dar a entender que la federación busca desafiliarse del Copur.

El otro punto que le inquieta al Comité Olímpico tiene que ver con el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD), que tampoco aparece en el documento. El TAAD es una instancia arbitral de solución de conflictos relacionados con el deporte.

“En el estatuto vigente, el Comité Olímpico está en su definición, está en la relación de la afiliación que tienen y en múltiples incisos se habla de los lineamientos del Copur y la afinidad que tiene que haber entre una federación y un comité olímpico nacional. Ahora, en varias enmiendas a la constitución que ellos están proponiendo, el Copur no está”, expresó Rosario.

“En otro aspecto todo lo relacionado con el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo, que también es parte de nuestra constitución tampoco está. Ellos está creando un sistema. Están proponiendo crear un sistema de un tribunal apelativo entre ellos y de ahí brinca automáticamente al tribunal de Suiza”, añadió la presidenta del Copur.

De hecho, estas preocupaciones fueron discutidas el martes en la noche en un cónclave realizado en la Casa Olímpica, en San Juan, entre el Comité Ejecutivo del Copur y Rivera. El líder federativo fue invitado para que explicara las referidas enmiendas.

Rosario explicó que en la constitución y en los reglamentos del Copur se establece un tribunal de arbitraje, al que deben someterse todas las federaciones en caso de controversias.

“Lo que ellos nos dijeron ayer (el martes) es que todo lo relacionado con el Comité Olímpico lo iban a incluir de nuevo y lo iban a proponer a la asamblea para que se incluya la parte del Comité Olímpico, y que con la parte del tribunal, ellos estaban acatando la decisión que habían tomado con la FIFA”, expresó la líder olímpica.

“Si esas enmiendas se aprueban o no se aprueban, nosotros no podemos hacer nada por el momento. Nosotros simplemente queríamos conversar con ellos. Los escuchamos, ellos también escucharon nuestra parte. Tenemos que esperar a la asamblea que van a tener este fin de semana, que se aprueben los nuevos estatutos y mirar qué de los estatus confligen con nuestra constitución porque eso sí entraría en conflicto entre el Comité Olímpico y la Federación”, estipuló Rosario.

Por su parte, Rivera explicó que las enmiendas a los estatutos se han trabajado desde hace “mucho tiempo” de la mano de la FIFA y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) “para adecuar los estatutos a la realidad del fútbol del país y de las indicaciones que ellos (la FIFA y la Concacaf) someten”.

El presidente de la FPF expuso que la ausencia de mención del Copur en los estatutos propuestos de ninguna manera debe interpretarse como que buscan desafiliarse.

“Yo le expliqué que en ningún momento (se puede interpretar eso). Primero, nosotros nos sentimos parte del movimiento, por algo clasificamos a los Juegos Centroamericanos. Segundo, que la palabra no esté no quiere decir que yo me pueda desafiliar. Si yo pertenezco a tu comité olímpico, no me puedo salir”, dijo Rivera, quien reafirmó que el sábado propondrá la inclusión del Copur en los documentos no sin antes consultar con la FIFA y la Concacaf para determinar dónde será mencionado.

En cuanto al TAAD, comentó que la FIFA tiene una directriz que pide que todas las federaciones reconozcan “un camino independiente para el tema del tribunal de arbitraje y recomiendan que sea el de Suiza”, conocido como el Tribunal de Arbitraje Deportivo o TAS, por sus siglas en francés.

Según Rivera, esto es así porque la FIFA pide en la circular 1010 del 20 de diciembre de 2005 que los tribunales arbitrales cumplan con unos requisitos “bien altos”.

Un examen realizado por este medio de la citada circular menciona -entre otras cosas- que esa instancia arbitral debe permitir que las partes tengan “igual influencia sobre el nombramiento de los árbitros” y reconoce el derecho a rechazar un árbitro “si existe alguna duda legítima sobre su independencia” y el principio de una audiencia justa.

Rivera entiende hay una contradicción entre las reglas del Copur y la FIFA, en la que la FPF está en el medio.

“En la constitución del Copur eso (lo de reconocer al TAAD) aparece como una condición para pertenecer al Comité Olímpico de Puerto Rico. Es decir, si tú eres miembro del Copur tienes que acatar el tribunal. Pero las federaciones tienen su autonomía y la FIFA está pidiendo que vayamos a Suiza”, abordó.

“Estamos como el jamón del sandwich. O acatamos la constitución del Copur o las indicaciones de la FIFA, que son los que manejan el tema estatutario, nos dan recursos económicos para subsistir y tenemos todas las competencias”, agregó el federativo, que compartió una carta firmada por el director de la División de Federaciones Miembro de la FIFA, Kenny Jean-Marie, en la que aseguran que revisaron y aprobaron el proyecto de estatutos.

Por último, Rivera negó que la posición de la federación en torno a la jurisdicción del TAAD tenga algo que ver con el caso de la suspensión del representante de la región metropolitana al Comité Ejecutivo de la FPF, Miguel Cornejo, por presuntas violaciones éticas.

De hecho, tan reciente como el 1 de noviembre, el TAAD emitió una sentencia en la que se le ordena a la FPF a reinstalar a Cornejo de manera inmediata, como le habían pedido en una resolución emitida el 5 de junio.