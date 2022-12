Argentina vuelve a colocarse entre los favoritos de la Copa Mundial al conseguir su pase a los octavos de final. México ganó, pero sufrió su eliminación, y Australia logró un improbable pase a la siguiente fase ante una decepcionante Dinamarca.

Puntos claves sobre lo que ocurrió hoy

Análisis: nada está escrito en piedra

Argentina apabulló a Polonia. La selección sudamericana certificó su superioridad sobre los europeos con una victoria, 2-0, que pudo haber sido por mucho más. Pero hubo polémica, tensión y drama en la primera mitad cuando el árbitro principal decretó un cuestionable penal, por medio del vídeoarbitraje, que para algunos fue y para otros no. En ese instante, apareció la muralla polaca: Wojciech Szczesny. El arquero polaco le detuvo el tiro por la vía de penal a Lionel Messi para silenciar a la fanaticada argentina presente en el Estadio 974 de Doha. Sin embargo, la insistencia por deseo y ambición de los argentinos borró del campo a los polacos. Con y sin el balón, en territorio defensivo y ofensivo. La intención de Polonia fue buscar un resultado, pero no jugar para lograrlo. Lo contrario a la albiceleste, que en la segunda mitad fue un rayo de fútbol con el gol de Alexis Mac Allister tras un gran centro de Nahuel Molina, y 19 minutos después, otro golazo de Julián Álvarez en combinación con Enzo Fernández. Justicia, por lo visto en el campo. Al término del partido, fueron 13 remates a puerta para los sudamericanos y cero de los europeos. El día y la noche. Argentina terminó primera de grupo, estará en octavos de final y renovó su condición de favorito para ganarlo todo en la Copa del Mundo. Y como es característico de estos torneos, la suerte tiene un valor importante en el éxito, pues Polonia la tuvo, pero en otro partido diferente.

De la esperanza a la profunda decepción. México no avanzó a los octavos de final por primera vez desde 1978. El seleccionado mexicano fue a la guerra futbolística ante Arabia Saudí con todo y superó en todas las facetas del juego a sus rivales, pero no fue suficiente. Los dirigidos por Gerardo ‘’El Tata’' Martino consiguieron la victoria con una demostración de coraje y amor propio digna del pueblo mexicano. La segunda mitad fue un torbellino de emociones con dos goles en los primeros ocho minutos de acción que reavivaron a los aztecas. Las ocasiones se multiplicaban por México con intentos de Hirving ‘’El Chucky’' Lozano, Luis Chávez, Henry Martin y el resto de la artillería. Sin embargo, cuando agonizaba el choque, el conjunto saudí se inventó un golazo estelar de Salem Al-Dawsari para derrumbar las esperanzas de México. No habrá quinto partido, mucho menos un cuarto partido para los aztecas.

¡Tablazo de Australia en su victoria sobre Dinamarca! El conjunto danés se perfilaba como serio candidato para avanzar a etapas avanzadas del torneo, tras haber llegado a la fase semifinal de la Eurocopa 2020. Sin embargo, se convirtieron en una gran decepción, anotaron un gol y sumaron un punto en tres partidos en la Copa del Mundo de Catar. Por otra parte, el conjunto australiano aprovechó un contraataque letal con la magia futbolera del veterano Mathew Leckie para batir al arquero Kasper Schmeichel. El resto, fue absoluta resistencia de Australia para defender la ventaja con la embestida de Dinamarca a balonazos en su intención de romper el muro de los canguros.

Francia buscó cumplir con el trámite de disputar su partido ante Túnez y no la pasó bien. La escuadra tunecina se presentó con mucho que ganar y poco que perder. Pero el fútbol es caprichoso, la escuadra francesa había avanzado a los octavos de final tras haber disputado dos partidos que ganó para sumar seis puntos. El combinado francés con muchos suplentes, no tuvo fluidez de juego y su rival fue a ganarlo desde el principio con deseo e ideas claras. A pesar del triunfo de Túnez, se despidió del Mundial.

Lo que llama la atención

El drama de la Copa Mundial de Fútbol no tiene igual. Ya tenemos a ocho selecciones clasificadas a los octavos de final y cuatro emparejamientos: Estados Unidos vs. Países Bajos; Argentina vs. Australia; Francia vs. Polonia; Inglaterra vs. Senegal. La sorpresa: Australia. El combinado de Oceanía logró su clasificación al Mundial por la vía del repechaje ante Perú, en un partido que tuvo su definición en una tanda de penales. Antes, tuvo que vencer a los Emiratos Árabes Unidos en la cuarta ronda clasificatoria de la Confederación Asiática de Fútbol. El seleccionado australiano logró avanzar a la fase KO de la Copa del Mundo por segunda ocasión en su historia, la primera fue en el 2006. Saben sufrir, saben ganar. Así es el fútbol.

La agenda de mañana

Croacia vs. Bélgica (11:00 a.m., Estadio Áhmad bin Ali)

Canadá vs. Marruecos (11:00 a.m., Estadio Al Zumama)

Japón vs. España (3:00 p.m., Estadio Internacional Khalifa)

Costa Rica vs. Alemania (3:00 p.m., Estadio Al Bayt)

Mañana anticipo una jornada igual o más emotiva que la de hoy. Croacia y Bélgica definirán entre ellos un boleto clasificatorio a los octavos de final, al igual que Marruecos tiene la oportunidad de lograr un triunfo sobre Canadá, ya eliminado, que asegure su presencia en la siguiente fase. Por otro lado, en el Grupo E, todas las selecciones tienen la oportunidad de lograr su clasificación a la siguiente ronda. España y Japón dependen de sí mismos, pero el duelo entre Costa Rica y Alemania pudiera complicar todo. Recuerde sintonizar la acción mundialista en directo por Telemundo y la aplicación de Peacock.

