La delantera de la Selección Nacional, Karina Socarrás, marcó su primer ‘hat-trick’ internacional y se convirtió en la heroína del Club Sport Marítimo, de Madeira, en la victoria 3-1 ante el Club Atlético Ouriense en la sexta fecha de la Liga BPI - Primera División del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino de Portugal.

Según informó la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) mediante un parte de prensa, Socarrás dejó escrito su nombre con letras doradas en la historia del fútbol femenino en Portugal, y ayudó a su equipo a lograr una victoria que le permite sumar tres importantes puntos en la meta de conseguir la clasificación a la postemporada.

“Internacionalmente es mi primer ‘hat-trick’. Lo había hecho en Puerto Rico anteriormente, y había logrado hasta doblete internacionalmente, pero no ‘hat-trick’”, dijo Socarrás en entrevista desde Portugal.

“Quizás no lo asimilo del todo. Me siento normal”, confesó la futbolista puertorriqueña tras el partido jugado en Lisboa. “Los goles fueron míos y de mis compañeras porque trabajamos en equipo. No siento que fui la que estuve por encima, sino que fui yo la que pudo darles a ellas la finalización del trabajo que venimos haciendo como conjunto”, expresó la integrante de la Selección Nacional Femenina Absoluta.

“El juego era uno de ganar o ganar. Quien metiera el gol, para nosotras, eso no era importante porque es un gol en equipo y lo disfrutamos todas por igual”, destacó.

“Gracias a Dios, tuve unas oportunidades que pude aprovechar muy bien porque estoy concentrada. Además, tuve tuve una energía extra porque una de mis compañeras (Marcelly Cristine Costa) se lesionó en el primer juego y anoche ella estuvo en la banca con nosotras; pero ella me dio la energía para trabajar por ella y por mí en el terreno. Eso fue un ‘plus’”, manifestó Socarrás.

“Sin duda alguna, el que mi nombre se siga plasmando de manera internacional y el trabajo que vengo haciendo, es una satisfacción enorme. Solamente puedo pensar en que hay mucha gente que me sigue y que me apoya. Quiero que sigan soñando y que vean con la humildad que siempre trabajo, y el cariño que le tengo a toda la gente que me apoya; los que están aquí y los que están allá (en Puerto Rico). Los que me conocen saben que yo tengo mucha fe, que trabajo y que, si los resultados se dan, significa que todo el mundo puede lograrlo”, añadió.

Este es el segundo juego del equipo, tras un receso que hizo la Liga de Portugal en octubre pasado por la pandemia de COVID-19. Durante el tiempo ‘muerto’, el CS Marítimo se mantuvo entrenando de cara a la reanudación del torneo.

“Fue un juego muy emocionante para nosotras. Nosotras llevamos trabajando más de un mes en Madeira, trabajando para estos puntos y para estos partidos que fueron cancelados por el COVID”, explicó Socarrás emocionada tras su segunda victoria consecutiva. “La energía, la química, todo el equipo está tan concentrado, que solo falta trabajar y las oportunidades se me dieron en este partido”, apuntó.

“A Telma Encarnação le tocó hoy (anoche) ser la asistente. En ocasiones yo soy la asistente, y viceversa; y hemos hecho un trabajo maravilloso como pareja en la delantera. Telma jugó muy bien hoy (anoche), corrió y a mí, me tocó meter los goles. Pero, el trabajo en equipo y sin el trabajo de cada una de nosotras, esto no fuera posible”, dijo la boricua en reconocimiento a la labor de sus compañeras. “Hay que destacar la atención nos han dado”.

“Ha sido un gran viaje (a Lisboa), que todavía está comenzando, pero ha sido un viaje que nos ha puesto los pies en la tierra. El club ha demostrado que está dispuesto a apostar por nosotras. Hemos tenido las mejores facilidades, hemos tenido lo mejor - tanto en concentración, como físicamente, para rendir al 100% en cada partido. Ha sido un trabajo grupal desde el cuerpo técnico, los que están en Madeira trabajando desde las computadoras, hasta nosotras que estamos en el terreno haciendo la parte física”, destacó Socarrás.

La experimentada atleta se mostró contenta de que su familia en Puerto Rico pudiera disfrutar ese partido tan importante en su carrera profesional, ya que fue transmitido en vivo por Facebook.

Al CS Marítimo le restan dos partidos más en Lisboa. El tercero será este domingo, 13 de diciembre contra Amora.