Kylian Mbappé se despide del PSG conquistando la Copa de Francia

“Uno siente más el valor de estas cosas porque se da cuenta de que esto se ha terminado en realidad”, dijo Mbappé a beIN Sports. “Cuando dije adiós al Parque de los Príncipes, había todavía algunos partidos restantes, entonces estaba yo enfocado en lo que me esperaba. Ahora no me queda nada con el PSG, pero estoy muy contento por ser capaz de finalizar con un trofeo”.