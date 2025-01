“ No miento al decir que el estadio impone mucho ”, dijo Antonetti en referencia al emblemático Ramón Sánchez Pizjuán, hogar de los siete veces campeones de la Europa League .

“Es un estadio muy bonito. El ambiente que se crea en cada partido del Sevilla es algo único. Es un estadio mayor en donde no puedes hablar con el que está al lado por la euforia de la gente”, agregó el también goleador en un aparte por videollamada con medios puertorriqueños.

“ No voy a mentir que el momento te impresiona, pero intento cambiar el chip para concentrarme en el juego y darle lo mejor que tengo al equipo ”, reiteró.

Luchará por un puesto

“Es una responsabilidad muy grande, y cuando me siento y veo que mucha gente me ve como un sueño, lo único que me queda es darle ese apoyo de vuelta, y demostrarles desde los valores y el respeto que con trabajo y humildad se puede llegar... Y si lo haces con la bandera de Puerto Rico en el pecho es lo más bonito que hay”, articuló.