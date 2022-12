Lusail - “Se hizo desear, pero acá llegó”, manifestó Leo Messi al poco de levantar al cielo la Copa del Mundo tras la victoria de Argentina sobre Francia en la tanda de penaltis de la final disputada en el estadio de Lusail.

“Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso”, aseveró el delantero del Paaís Saint-Germain.

“Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta. Ahora a disfrutar”.

¿Messi continuará en la selección?

“No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es el título que me faltaba y aquí está. Es una locura. Ha habido que esperar mucho”, indicó el jugador.

“Quería terminar mi carrera con esto y no puedo pedir más. Prácticamente, acabar mi carrera así es impresionante. He ganado la Copa América, el Mundial y ha llegado casi al final. Me encanta el fútbol y estar en este grupo, vivir partidos como campeón del mundo”, señaló.

