Barcelona - La Real Sociedad recuperó el liderato de La Liga española tras empatar el domingo 1-1 en casa ante el Eibar.

El club de San Sebastián igualó en puntos al Atlético de Madrid y quedó al frente gracias a la cuenta de goles anotados, ya que ambos equipos tienen la misma diferencia de goles.

El Atlético, que ha disputado dos partidos menos que la Real, sufrió el sábado su primera derrota de la temporada al sucumbir 2-0 ante el Real Madrid en el derbi capitalino.

En el duelo de equipos vascos, Ander Barrenetxea puso en ventaja a la Real a los 20 minutos con un zapatazo desde fuera del área. El delantero de 18 años aprovechó un despeje y sacó un remate que primero pegó contra el travesaño antes de anidarse en el fondo.

El Eibar mejoró en la segunda mitad mediante las prestaciones de su volante creativo Bryan Gil, jugador cedido a préstamo por el Sevilla. Gil gestó el empate a los 65 tras regatear a dos zagueros por la izquierda y puso el centro que Takashi Inui acomodó que el también suplente Sergio Enrich anotase.

El técnico de la Real Imanol Alguacil se lamentó de que su equipo “dejó vivo” al Eibar en el primer tiempo, dejando escapar la victoria.

Tras una semana en la que también lograron sortear la fase de grupos de la Liga Europa, Alguacil confía que los donostiarras se mantendrán como protagonistas del campeonato.

“No me importa que no hablen de nosotros y que sigan así porque mientras estemos ahí arriba no hay ningún problema y espero que dentro de unos meses sigamos estando donde estamos”, dijo Alguacil.

Villareal se atasca

El Villarreal se mantuvo en el cuarto lugar, un punto detrás del Real Madrid, tras empatar 1-1 en su visita al Real Betis.

Fue el cuarto empate seguido del equipo dirigido por Unai Emery.

El zaguero Pau Torres adelantó al Villarreal con un cabezazo a los cinco minutos, pero los visitantes perdieron a varias fichas por lesiones y perdieron empuje. Aitor Ruibal empató para el Betis a los 51.

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán, Vicente Iborra y Francis Coquelin no pudieron completar el partido por el Villarreal tras sufrir lesiones.

Más tarde, el Barcelona necesita derrotar al Levante para no rezagarse más de los líderes. El Villarreal visita al Real Betis y podría desplazar al Madrid del tercer lugar.

Luka Modric (centro) avanza con el balón durante el partido contra el Atlético de Madrid. (Bernat Armangue)

Real Madrid se impuso con autoridad

A golpe de victorias, el Real Madrid ha liberado la presión que le asfixiaba y se enganchó de lleno en la misión de defender su título de La Liga de España.

Los merengues ofrecieron el sábado la más redonda de sus actuaciones en una temporada que se les había puesto cuesta arriba. Vencieron 2-0 al líder Atlético de Madrid, que sufrió su primer descalabro en 10 meses dentro del torneo local.

“El equipo ha mejorado muchas cosas... y hoy lo hemos confirmado con un buen partido”, destacó el técnico francés del Madrid, Zinedine Zidane.

El brasileño Casemiro abrió la cuenta con un potente cabezazo a los 15 minutos, lo cual dejó abajo en el marcador a los colchoneros por primera vez en el campeonato.

El conjunto blanco amplió a los 63, cuando Dani Carvajal se atrevió con un lejano disparo que se estrelló en el poste y se metió en la meta después de pegarle en la espalda al arquero esloveno Jan Oblak.

El Madrid cerró una semana redonda en la que cosechó tres victorias justo en un momento de apremio. Superó 1-0 al Sevilla en La Liga y, a media semana, doblegó 2-0 al Borussia Mönchengladbach en la Champions, para avanzar a los octavos de final como líder de grupo.

“Es una buena semana, con tres partidos muy buenos. Me alegro por mis jugadores porque son los que luchan y están en el campo”, evaluó Zidane. “Siempre creen en lo que hacen y, al final, cuando lo consigues, es muy gratificante”.

Además de mayor tranquilidad, la entidad madridista encuentra como premio la tercera posición con 23 unidades en el torneo doméstico.

“Se ha visto a un Madrid que ha querido ir por el partido y esa ha sido la clave de la victoria. El equipo ha estado arriba, les hemos ahogado en su campo”, dijo Carvajal. “Si hoy perdíamos aquí, en casa, el Atlético se nos iba a bastantes puntos, por eso sabíamos que era muy importante ganar”.

El Atlético perdió su marcha invicta en La Liga, que se extendió 26 jornadas desde el 1 de febrero pasado cuando cayó 1-0 precisamente ante el Real Madrid. Los colchoneros están expuestos a ceder la cima al quedar con 26 unidades, una más que la Real Sociedad, que afronta su duelo por la 13ra jornada este domingo ante el Eibar.

“No hemos sido nosotros en ningún momento. Ahora toca seguir, que la liga es muy larga y seguimos ahí adelante”, dijo “Koke” Resurrección, capitán rojiblanco.

Real Madrid mostró su mejor cara del certamen y sometió a los rojiblancos desde el comienzo. No se fue adelante a los nueve minutos porque Oblak desvió un potente disparo del galo Karim Benzema, que después se estrelló en el poste.

En la siguiente aproximación Casemiro cuajó con su cabezazo el tanto. Fue apenas el tercer gol que encaja el Atleti en este torneo.

El Atleti se fue sin hacer disparo a puerta antes del descanso y en el complemento el francés Thomas Lemar desperdició la mejor opción: un remate en el área chica con marco abierto, que mandó a un lado a los 54.

“Tuvimos la ocasión de empatar el partido, no lo logramos”, comentó el técnico argentino del Atleti, Diego Simeone.

Los merengues allanaron el camino a la victoria cuando Carvajal remató un rechace de la zaga con la fortuna que el balón pegó en Oblak para el autogol.

El portero belga Thibaut Courtois evitó la caída del arco blanco al echarle mano a un cabezazo de Saúl Ñíguez a los 80, en la única acción en la que fue más exigido.

Para Benzema fue una dulce victoria, al convertirse en el extranjero con más partidos en la historia del Madrid con 528 y dejar atrás la marca que había establecido el lateral brasileño Roberto Carlos.

El Atlético tuvo un amargo duelo al hilvanar su noveno partido del torneo doméstico sin vencer en el derbi al Real Madrid.

Otros resultados

Con un autogol de Xabier Etxeitia (81′) el Sevilla logró una victoria de 1-0 sobre el Getafe.

El conjunto hispalense marcha quinto con 19 unidades; el cuadro de la comunidad madrileña hilvanó la séptima jornada sin victoria para estancarse en el 15to sitio con 13.

En otro encuentro, Manuel Vallejo marcó a los 83 minutos para darle al Valencia la igualdad 2-2 ante el Athletic de Bilbao.

El Valencia es 10mo con 14 unidades, el cuadro vasco tiene la misma cantidad de puntos en el 11er sitio.

En el campo El Alcoraz, Huesca celebró su primera victoria del curso al vencer 1-0 al Alavés.