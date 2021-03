El puertorriqueño Abner González dio este viernes una pequeña muestra de su potencial a pesar de ser un novato con menos de dos meses en el World Tour del ciclismo profesional, y subió al podio como el más combativo durante una de las fugas que se produjeron en San Marino, en la cuarta etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

El evento de cinco etapas que se lleva a cabo por diferentes ciudades de Italia, concluye este sábado con una corrida de 166.2 kilómetros con salida y llegada en Forli.

Abner culminó la cuarta jornada en la posición 78, y aunque bajó solo un peldaño en la clasificación general, se alejó por 18:26 minutos del líder, el danés Jonas Vingegaard (15:04:13 horas).

Vingegaard, de paso, volvió a ganar la etapa del viernes, al cruzar la meta en 4:26:37, en un recorrido que se extendió por 154.8 kilómetros.

Pero el gran momento de brillo para Abner fue en una de las escapadas que dio para despegarse del pelotón de vanguardia, lo que le valió para un premio que otorgan los organizadores de la carrera, al más combativo del lote. Es más bien un reconocimiento fuera de clasificación según explicó su agente, el español Diego Milán.

“Es el premio al más combativo. Hay (premios) generales, y secundarios como metas volantes, premios de montaña, etc. Pero a él lo que le dan es un premio al más combativo porque fue el que más tiempo duró en fuga hoy. Es dándole a conocer que dio un bonito espectáculo. Y como no se aprecia en los resultados (oficiales), sí que se debe apreciar con un premio así”, explicó Milán.

“Tremendo espectáculo como animador de la carrera. El ciclismo ya de por sí es cruel, porque muchas veces no gana el que más se ve, sino que gana otro que no se ha visto en todo el día, y sale al final. En este caso, premian de esa forma a los corredores, no en todas las carreras, pero sí suele hacerse en las vueltas por etapas, en el Tour de Francia y esas carreras”.

Al boricua le restará tratar el sábado de hacer un mejor esfuerzo para intentar mejorar en la clasificación general. Tras su carrera del jueves en la tercera etapa, se colocó en la clasificación general a 8:19 minutos del puntero. Pero este viernes llegó a 9:57 minutos del primero en la meta, por lo que bajó aun más en la general.

En su anterior prueba por etapas, que de paso fue su debut como profesional en febrero, González concluyó en la posición 32 del Tour de la Provence. Su mejor etapa fue la tercera, en la que cruzó en la posición número 20.

En la Coppi e Bartali, mejoró esa actuación con una primera etapa en la que llegó decimosexto. En la clasificación general por equipos, luego de cuatro etapas, el Movistar Team del boricua ascendió dos posiciones hasta la undécima. Un total de 25 equipos está activo en la contienda.