La posibilidad de competir en Puerto Rico en un evento con un buen nivel es una de las mayores motivaciones que tienen los tenismesistas Adriana y Melanie Díaz, Brian Afanador, Daniel González y Ángel Naranjo, quienes verán acción en el Butterfly Puerto Rico Open Teams, que se llevará a cabo desde mañana, viernes, hasta el domingo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan.

El grupo llega a la competencia por equipos luego de participar de una gira en Europa, Medio Oriente y Asia. Para la mayoría de ellos representa la primera vez que compiten ante los suyos después de la Copa ITTF Panamericana Universal, que se celebró en Guaynabo en 2020.

De hecho, en ese evento Adriana revalidó como campeona.

“Siempre es una experiencia superbonita. El tenis de mesa en Puerto Rico ha aumentado su nivel durante los últimos años. También ha aumentado la cantidad de personas que lo juegan. Es una bonita experiencia. Estoy ansiosa de que la gente pueda ver de qué se trata”, estipuló Adriana, quien llega al país tras ubicarse entre las mejores 10 tenismesistas del mundo.

PUBLICIDAD

La jugadora de 21 años reconoció que jugar en la isla como parte de ese “Top 10″ le añade sentimiento a su participación, pues muchas personas la ven como una parte de su familia. Asimismo, dijo que aunque desea ganar junto a su equipo, llegó para disfrutarse la experiencia.

“Además de ser atleta, mucha gente me considera parte de su familia. Es como ver una cara reconocida. Estoy súper supercontenta por el logro. Este torneo es para disfrutármelo, que la gente tenga un buen espectáculo y puedan entrar un poquito a mi mundo”, añadió la deportista, que tuvo palabras de elogio para el montaje de 75 mesas.

Por su parte, Afanador se mostró feliz de poder jugar frente a su compañera Noralis Soé Lugo y su pequeña hija Antonella Isabelle. Ambas estaban presentes en el Centro de Convenciones, donde hoy se realizó el registro de jugadores y la primera práctica.

“Esta es una experiencia única”, indicó el jugador. “Esto (el evento) nos deja ver que tenemos mucho foro con nuestro deporte, y eso es algo que estamos buscando desde que empezamos a jugar. Estoy muy emocionado”, añadió Afanador.

“Son pocas las oportunidades que nosotras tenemos para ver a Brian. Siempre lo vemos por el televisor. Pero esta es la primera vez que Antonella va a ver a su papá jugar en persona, así que estamos sumamente emocionadas y felices porque hicieron este Butterfly Puerto Rico Open”, compartió Lugo, quien tomaba fotos de Afanador mientras cargaba a la niña que luchaba en los brazos de su madre en un intento de caminar a sus anchas por el lugar.

PUBLICIDAD

Cuestionado sobre cuál equipo ganaría entre el “Team Díaz”, “Team Afanador” y el “Team Ríos”, el tercero de la tenismesista Daniely Ríos, Afanador fue tajante.

“Yo siempre voy a decir que yo”, dijo riendo.

Naranjo, por su parte, nunca ha tenido la oportunidad de jugar en un evento de esta envergadura ante un público puertorriqueño.

“Para mí es un honor jugar en Puerto Rico. Este es el primer evento así de grande que juego aquí, así que estoy muy feliz de jugar aquí”, dijo. “Siempre hay nervios, pero estoy feliz de jugar aquí”, recalcó.

Melanie y Daniel González se mostraron igualmente jubilosos.

“Estamos bien emocionados. Hace tiempo que no jugábamos en casa. La última vez fue en la Copa Panamericana. Estoy bien contenta y espero que vengan muchas personas”, dijo Melanie.

“La palabra que describe lo que siente es ‘feliz’. Jugar en el Centro de Convenciones -donde se hacen tantos eventos- es chévere. Que la gente nos pueda ver y disfrutar de nuestro deporte me da mucha felicidad”, puntualizó Gonzalez.

Vista del montaje de las mesas en el Centro de Convenciones. (David Villafane/Staff)

Un montaje de primera

A menos de 24 horas de que comience el evento, la sede de la competencia lucía prácticamente lista. Las 75 mesas de la competencia estaban acomodadas, y solo quedaban detalles menores por resolverse.

“Ya se completó el montaje. Hay 75 mesas. Tenemos la primera división, que se compone de las dos mesas principales. Ese es el ‘show court’, y el resto de las 12 mesas que componen esa primera división”, explicó el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Iván Santos, quien agregó que hay un total de seis divisiones.

PUBLICIDAD

La primera división es el nivel competitivo más alto. Aquí estarán equipos como los “Díaz”, que está compuesto por Adriana y Melanie, Daniel González, Derekc Valentín y Gabriel Pérez; y “Afanador”, que tiene en sus filas a Brian, Ángel Naranjo, Jabdiel Torres, Oscar Birriel y Richard Pietri.

De hecho, estos dos conjuntos están sembrados, junto al Samson Dubina Academy y el TTA 888, donde milita la olímpica estadounidense Lily Zhang.

El líder federativo expuso que 91 equipos se inscribieron en el torneo, que esperan realizarlo todos los años. Añadió que todos los competidores ya están en la isla. Entre los equipos que destacó está uno de Suecia, el Söderhamns UIF, donde practica Naranjo.

Sobre los horarios de competencia, Santos indicó que mañana, viernes, será de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. El sábado comenzarán desde las 8:00 a.m. y hasta las 7:00 p.m., y el domingo se competirá de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. La entrada al evento será gratuita.