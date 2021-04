La tenismesista Adriana Díaz retornó a Puerto Rico luego que su equipo técnico decidiera traerla de regreso tras la cancelación del torneo en el que iba a jugar en China.

La atleta, que cumple con un periodo de cuarentena en la Isla, podría sumarse al equipo nacional en el preolímpico que se disputará en Argentina. Adriana ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio en la modalidad de sencillos.

“Adriana está en casa cumpliendo cuarentena. No fue a China porque el torneo se canceló. Se están haciendo los trámites a ver si puede ir a Argentina a jugar el doble mixtos”, informó el padre y entrenador de la atleta de 20 años, Bladimir Díaz.

Adriana se encontraba en Catar donde participó en dos torneos de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés). Luego de culminada su participación, se quedó en el país árabe con la intención de regresar a China para participar de un torneo. Mientras, el resto del Equipo Nacional -compuesto por Bladimir y el entrenador Eladio Afanador y los tenismesistas Melanie Díaz, Brian Afanador y Daniel González- volvió a Puerto Rico para continuar con su preparación de cara al preolímpico que se llevará a cabo del 13 al 17 de abril en Rosario, Argentina.

Sin embargo, la número 16 de mundo no pudo viajar de Catar a China luego que no recibiera una visa de entrada. En entrevista previa con Primera Hora, Bladimir compartió que ella no fue la única que enfrentó esa situación, pues también estuvieron varados los directivos de la ITTF y otros dos atletas.

Adriana viajó a China en octubre del pasado año para participar de una gira de tres eventos que la ITTF celebró en una burbuja. Estuvo acompañada de Melanie y Bladimir. También vio acción en la Superliga de ese país con el equipo de las ITTF World Professionals. Su estadía se prolongó hasta febrero luego que recibiera una invitación para entrenar con la selección nacional china.