La tenismesista Adriana Díaz ha emprendido con mucho entusiasmo su etapa como estudiante universitaria, periodo que comenzó este semestre con estudios a distancia.

La atleta, que no descarta convertirse en colega de los periodistas que hoy la entrevistan, compartió que disfruta sus clases y que lleva muy buenas notas.

“Todo me va súper bien. En la universidad se han portado increíblemente, las profesoras también. He estado tomando todas las clases. Tengo todas ‘A’ hasta ahora. Estoy haciendo los quizzes, las presentaciones, todo a tiempo”, contó Díaz con mucho entusiasmo.

La deportista, que en unos días parte para China para competir en tres eventos de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, estudia comunicaciones en la Universidad Ana G. Méndez. Lo que la motivó a decantarse por hacer un bachillerato en este campo es su experiencia con los medios de comunicación.

“Cuando estaba viendo qué quería estudiar, vi que esto es lo que se acerca un poquito a lo que hago. Yo creo que la prensa y el deporte tiene mucho que ver”, explicó.

Como dato curioso, Díaz compartió que en su clase hay dos “Adriana Díaz”, lo que le resulta muy curioso porque es la primera vez que se encuentra con esa particularidad.

“Somos dos, y la primera vez que yo tomé las clases la profesora dijo: ‘Muy bien, Adriana Díaz, respondiste la pregunta’. Yo me dije: ‘Pero si no he respondido nada’. Cuando veo, es otra chica que se llama igual que yo. Ahora nos llaman por los dos apellidos, y es raro porque nunca me había pasado”, expuso riendo.

La jugadora de 19 años también confesó que cuando comenzó a estudiar se sintió nerviosa porque era su primer año de universidad y hacía tiempo no estudiaba en grupos. Ella completó su escuela superior bajo módulos de home schooling.

“Me ha ido súper bien y las profesoras se han portado increíble”, reiteró.