SAN SALVADOR. - Puerto Rico consiguió una victoria y una derrota en la acción de este jueves del voleibol de playa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se lleva a cabo en la playa de la Costa del Sol.

El triunfo lo consiguieron Allanis Navas y María González ante las costarricenses Kianni Araya y Angel Williams por 2-0 (21-17 y 21-9), mientras la dupla compuesta por Josué Rivera y Kevin Rodríguez cayó por 2-0 (21-16 y 21-11) ante los mexicanos Miguel Sarabia y Juan Virgen.

Navas y González ganaron su primer juego de ayer, miércoles, por 2-0 (21-8 y 21-6) ante las hondureñas Xue Murillo y Reizel Bruhier. Rivera y Rodríguez hicieron lo propio al superar a la representación de Islas Caimán, compuesta por Jesario Ebanks y Casey Santamaría, por 21-12 y 21-12.

Los equipos de Puerto Rico no regresan a la cancha hoy. El delegado de voleibol en El Salvador, Rodrigo Collazo Conesa, explicó que hasta que no se acabe la acción de la jornada de este jueves no se sabrán los próximos compromisos de las duplas nacionales.

