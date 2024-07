Alondra Rivera romperá el hielo por Puerto Rico en París 2024: “No solamente voy a tirar por mí, voy representando a Puerto Rico”

Rivera tira este jueves en las rondas de clasificación. Será la primera boricua en tiro con arco que vea acción en unas Olimpiadas desde los Juegos Atlanta 1996, cuando la atleta de 23 años no había nacido.

“A la verdad que mi mentalidad es disfrutar el momento y dar mi mayor esfuerzo. No solamente voy a tirar por mí, voy representando a Puerto Rico, esa isla en donde nací y en donde crecimos. Voy a darlo todo y como disponga el Señor dentro de todo”, dijo la bayamonesa.

El segundo día de competencia es el martes. Ese día, el formato de competencia será en el sistema de cruces 1 vs. 64, 2 vs. 63, 3 vs. 62, hasta llegar a 32 cruces. Esa ronda es de eliminación sencilla.