Una vez más, el tema de las atletas transgénero en el deporte de alto rendimiento acapara la discusión pública luego de que la nadadora estadounidense Lia Catherine Thomas, estudiante de Penn State, se convirtiera en la primera mujer trans en ganar un campeonato de natación de la División I de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés).

Thomas se impuso el pasado 17 de marzo en el evento de 500 yardas estilo libre con un crono de 4 minutos y 33.24 segundos, el mejor tiempo de la temporada, por delante de las medallistas olímpicas Emma Weyant (4:34.99) y Erica Sullivan (4:35.92).

Su participación provocó abucheos y levantó protestas fuera de la instalación deportiva donde se realizó la competencia.

En el pasado mes de diciembre, un grupo de padres de las nadadoras del equipo de la Universidad de Pensilvania le había enviado una carta a la NCAA en la que expusieron que permitir la participación de la atleta de 22 años era una amenaza a la integridad del deporte femenino.

En medio de la discusión, la medallista olímpica puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn acudió esta semana a su cuenta de la red social Twitter para hacerse eco de los reclamos que sostienen que las atletas que nacieron mujeres están en desventaja con las que transicionan de hombre a mujer.

Post de Jasmine Camacho Quinn sobre atletas trans (Captura)

El comentario, que la plusmarquista olímpica borró posteriormente, decía lo siguiente: “Las mujeres biológicas no tienen ninguna posibilidad en los deportes si siguen permitiendo que los hombres biológicos compitan contra ellas. No es justo. Vive como quieras vivir, pero en cuanto a los deportes, no estoy de acuerdo con lo que está pasando”.

Como era de esperarse, los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar en esa red social y crearon una discusión en la que se mezcló la ciencia, las opiniones con y sin fundamento y hasta la religión.

¿Qué dicen las reglas del COI?

El caso de Thomas se da luego que el Comité Olímpico Internacional (COI), el año pasado, flexibilizara su política en cuanto a la participación de atletas trans. El pasado mes de noviembre, el COI anunció un nuevo marco para los atletas transgénero e intersexuales.

Esta actualización eliminó políticas que requerían que los atletas que competían se sometieran a procedimientos o tratamientos médicos que catalogó como “innecesarios para cumplir con los criterios de elegibilidad”.

Esta nueva postura se aleja de la política del 2015, que permitía a las atletas transgénero competir siempre que sus niveles de testosterona estuvieran por debajo de los 10 nanomoles por litro durante al menos 12 meses previo a la competencia. Esto ya no es un requerimiento.

El documento de seis páginas —que entró en vigor después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022— señala que su objetivo es “ofrecer a los organismos deportivos, en particular a los encargados de organizar competiciones de élite, un enfoque de 10 principios para ayudarlos a desarrollar los criterios aplicables a su deporte”.

Laurel Hubbard fue la primera atleta transexual que compitió en unos Juegos Olímpicos en categoría femenina. (Agencia EFE)

Asimismo, sostiene que los entes reguladores también deberán considerar “aspectos éticos, sociales, culturales y legales particulares que puedan ser relevantes en su contexto”.

Igualmente, afirma que ningún atleta debe ser excluido de la competición por suponer que tienen una ventaja debido a su género.

En resumen, cada federación o competición deportiva tiene vía libre para preparar su propio reglamento, tomando en consideración las recomendaciones del COI.

El debate

El doctor Enrique Amy, quien es reconocido como uno de los principales profesionales en el campo de la salud deportiva, señaló que el antiguo acercamiento del COI basado solamente en los niveles hormonales dejó de lado otras consideraciones como el desarrollo físico de las personas pasado el periodo de la pubertad.

“Estudios y análisis que se hicieron por la Federación Internacional de Medicina del Deporte, la FIMS (por sus siglas en inglés), y la Asociación Europea de Medicina del Deporte encontraron que había unos factores que no se estaban tomando en consideración, que eran más importantes que las hormonas”, dijo Amy, director del Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio.

“Por ejemplo, si la persona había pasado su pubertad como varón y había tenido una madurez completa como varón, esa persona iba a tener un cuerpo diferente. Pulmones más grandes, corazón más grande, masa ósea más fuerte, mayor estatura, músculos más grandes... Va a tener una ventaja”, agregó el galeno.

En una declaración de posición conjunta entre la FIMS y la Federación Europea de Asociaciones de Medicina Deportiva sobre el marco del COI señala que el mismo está redactado “principalmente desde una perspectiva de derechos humanos, con menos consideración por cuestiones médicas/científicas”.

“ Es difícil trabajar con la inclusión, pero sin discriminar. Estos son temas que van a seguir en constante evolución y análisis según vayan surgiendo casos ” Sara Rosario / Presidenta del Copur

Igualmente, declara que la implementación de estas guías “será un gran desafío para las federaciones internacionales, que ya han reconocido la inclusión de atletas trans y mujeres con diferencias de desarrollo sexual utilizando una solución científica/médica”.

Por su parte, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, estipuló que el organismo que dirige y las federaciones afiliadas deben seguir las guías establecidas por el COI.

“En el mundo olímpico estamos claros en términos de la participación de las atletas transgénero. Eso se decidió desde el 2016, después de los Juegos Olímpicos de Río. En Tokio participaron por primera vez en deportes como el fútbol, en el ciclismo y en el levantamiento de peso, así que no es nada nuevo para nosotros”, apuntó Rosario, quien ve la reciente discusión como algo positivo pues brinda la posibilidad de que las personas se eduquen sobre el tema.

Cuestionada sobre si entiende que el deporte femenino podría estar en riesgo, tal y como lo señaló en días recientes el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, Rosario reconoció que la inclusión de atletas trans traerá cambios.

“Puede estar en riesgo en términos de lo que estamos acostumbrados a mirar porque la competencia siempre se hacía entre atletas que nacieron mujeres. Pero la misma Federación Internacional (de Atletismo) ha tenido que establecer una estructura para trabajar con estos atletas. Y te aseguro que en el caso del atletismo van a surgir múltiples casos porque es un deporte que se practica mucho a nivel internacional”, declaró.

“Esto va a seguir evolucionando como todo asunto que tiene que ver con la inclusión. Es difícil trabajar con la inclusión, pero sin discriminar. Estos son temas que van a seguir en constante evolución y análisis según vayan surgiendo casos”, dijo Rosario.