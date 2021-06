Fougeres, Francia - Los ciclistas del Tour de Francia organizaron una protesta al comienzo de la etapa del martes para quejarse de las condiciones de carrera que percibían como peligrosas después de que una serie de choques reavivó el problema de la seguridad vial.

Habiendo dejado la ciudad de Redon en la región occidental de Bretaña para comenzar la Etapa 4, el pelotón montó a un ritmo moderado y todos los ciclistas bajaron de sus bicicletas después de aproximadamente un kilómetro. Esperaron en silencio durante aproximadamente un minuto antes de volver a la carretera.

Después de la Etapa 3 llena de accidentes, varios corredores han criticado a los organizadores de la carrera por establecer lo que consideraban un final peligroso para una etapa del Tour, especialmente en los primeros días de la carrera cuando el nerviosismo está en su nivel más alto.

El excampeón mundial Philippe Gilbert dijo en un video que los representantes de los ciclistas pidieron que los tiempos de la Etapa 3 terminaran restando cinco kilómetros. El objetivo de la mayoría de los ciclistas era evitar un sprint final arriesgado en carreteras estrechas y sinuosas que conducen a la línea de meta.

PUBLICIDAD

“Habíamos analizado la ruta y vimos que la final era extremadamente peligrosa”, dijo Gilbert, un especialista belga en clásicos.

Gilbert dijo que el organizador de la carrera, ASO, apoyó la propuesta. “Pero los comisarios de la UCI (órgano rector del ciclismo) no aceptaron la solicitud, fue rechazada en la mañana al inicio de la carrera”, dijo.

Los embotellamientos de corredores en espacios reducidos son una de las mayores preocupaciones. (Christophe Ena)

Gilbert dijo que un choque en una curva cuesta abajo a unos tres kilómetros de la meta fue una consecuencia directa.

“Hubo un gran error por parte de las personas que aprobaron esta ruta”, dijo.

El sindicato de ciclistas CPA dijo en un comunicado que ha pedido a la UCI que establezca discusiones para adaptar la llamada “regla de los 3 kilómetros” durante las carreras por etapas. Según ese reglamento, los ciclistas que chocan en los últimos tres kilómetros reciben el tiempo del grupo con el que viajaban antes de caer.

“Esto podría evitar circunstancias como las que ocurrieron en la etapa de ayer”, dijo el sindicato. “Los ciclistas y la CPA están decididos a buscar cambios para la seguridad e integridad física de los atletas. Estos cambios son más necesarios que nunca”.

Thierry Gouvenou, quien está a cargo de la ruta del Tour, dijo al periódico L’Equipe sobre los crecientes desafíos que enfrenta para encontrar sitios de meta sin materiales peligrosos para las carreteras.

“Ya no hay ciudades medianas sin una pequeña isla, rotonda o estrechamiento”, dijo. “Hace diez años, había 1,100 puntos peligrosos en el Tour de Francia. Este año, hay 2,300. Si el nivel de la demanda se vuelve demasiado grande, no habrá más llegadas. Ahí es donde estamos “.

PUBLICIDAD

Recuento de accidentes

Sin embargo, Gilbert no culpó de la ruta a la UCI, y dijo que los equipos que la exploraron antes de la carrera deberían haber informado a los organizadores sobre sus peligros.

Uno de los compañeros de Gilbert en el equipo Lotto-Soudal, el velocista Caleb Ewan, cayó cerca de la línea de meta mientras disputaba el sprint y se vio obligado a abandonar con una clavícula rota.

Primoz Roglic, uno de los contendores a la camiseta amarilla, fue otro de los ciclistas accidentados el lunes en la tercera etapa, como lo demuestra su hombro izquierdo. (Benoit Tessier / POOL)

Dos de los principales contendientes por la camiseta amarilla, el subcampeón del año pasado, Primoz Roglic, y el campeón de 2018, Geraint Thomas, se vieron involucrados en choques el lunes, perdiendo terreno frente a sus principales rivales. Pero cayeron en carreteras rectas sin mayor dificultad y no culparon a los organizadores.

La primera etapa del sábado se vio empañada por dos grandes choques, uno causado por un espectador que sostenía un cartel de cartón en el camino del pelotón.

Pidiendo cambios en el deporte sin ofrecer soluciones, el veterano director deportivo de Groupama-FDJ, Marc Madiot, pidió a todas las partes interesadas que asuman sus responsabilidades “porque si no lo hacemos, tendremos muertes y no quiero llamar a la familia del corredor que estará en el hospital para siempre. Eso no es digno de nuestro deporte “.

El último ciclista en morir en el Tour fue Fabio Casartelli, un italiano del entonces equipo Motorola de Lance Armstrong que se estrelló en el descenso del puerto Portet d’Aspet en 1995. Desde entonces, muchos accidentes graves han seguido estropeando la carrera.