Ayden Owens-Delerme continúa lesionado y no tiene fecha de regreso

“Todavía estoy bregando con mi ingle, la hernia y todo eso. No he comenzado a entrenar todavía. Poco a poco, estamos haciendo rehabilitación inyecciones y otras cosas a ver si podemos regresar a la pista y entrenar”, dijo Owens-Delerme durante la 58va Premiación Olímpica del Comité Olímpico de Puerto Rico en un hotel en Isla Verde.

“Me iban a operar hace un mes pero decidí que no. No quería tener ese tiempo fuera. Fue un riesgo. Con la cirugías hay riesgo y yo no lo quería tomar. Decidí hacer inyecciones PRP en el área y me está ayudando”, indicó Owens-Delerme.