Ayden Owens-Delerme se convertirá este viernes en el noveno y penúltimo atleta de la delegación puertorriqueña en participar en el Campeonato Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Budapest, Hungría, cuando compita en el primero de los 10 eventos del decatlón, los 100 metros, a partir de las 4:19 de la madrugada, hora de Puerto Rico.

El decatleta buscará colgarse una medalla en la exigente competencia luego de estar muy cerca de lograrlo en la pasada edición del Mundial, en Eugene, Oregon, en 2022.

En ese momento, terminó en cuarto lugar tras ganar el último evento, los 1,500 metros, con marca personal de cuatro minutos, 13 segundos y 02 centésimas (4:13.02) y cerró con 8,532 puntos.

Sin embargo, Owens-Delerme -que viene de ganar oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023- enfrentará una dura competencia en la presente edición con atletas como el campeón defensor y plusmarquista mundial Kevin Mayer y el campeón olímpico Damian Warner.

Mayer no ha competido en un decatlón este año, pero datos de la World Athletics muestran que esto no es inusual para él porque la última vez que el francés hizo más de uno de estos eventos en una temporada fue en el 2016. En la edición de Oregón se colgó el oro con 8,816 unidades.

En el caso del canadiense Warner, quien también tiene una medalla de bronce en las Olimpiadas de Río 2016, llega al Mundial recuperado de la lesión que sufrió en el Campeonato pasado en los 400 metros, que provocó su retiro de la competencia.

Viene de quedar en la segunda posición en el evento Hypo Meeting, en Austria, donde cedió ante su compatriota y otro de los competidores del presente Mundial, Pierce LePage. De hecho, LePage fue medallista de plata en Oregón con registro de 8,701 puntos.

El estadounidense Zachery Ziemek, que se quedó con la medalla de bronce en el Mundial del 2022 con 8,676 puntos, es otro de los competidores que repiten este año.

Otros atletas a observar son el campeón mundial de 2019, el alemán Niklas Kaul y el noruego Markus Rooth, que estableció un récord para su país con 6,318 lo que le dio una medalla de plata en el Campeonato de Europa Bajo Techo principios de este año.

Las miras también están puestas sobre el juvenil Leo Neugebauer, que ganó el título de la NCAA para la Universidad de Texas con un récord universitario y líder en el mundo este año de 8,836.

En total, competirán 24 atletas. Además de los 100 metros, el primer día se competirá en salto largo (4:55 a.m.), lanzamiento de la bala (6:20 a.m.), salto alto (12:30 p.m.) y 400 metros (3:21 p.m.).

El decatlón concluye el sábado, con los últimas cinco competencias: 110 metros con vallas (4:05 a.m.), lanzamiento del disco (5:00 a.m. y 6:05 a.m.), salto con pértiga (7:00 a.m. y 8:00 a.m.), jabalina (1:05 p.m. y 2:10 p.m.) y 1,500 metros (3:25 p.m.).

La otra atleta boricua que falta por competir es Beverly Ramos en el maratón. La prueba será el sábado a la 1:00 a.m. (hora de Puerto Rico).