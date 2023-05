Sobre 15,000 aficionados puertorriqueños se dejaron sentir con todas sus fuerzas en el primer “SmackDown Live!” de la WWE presentado desde el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico el viernes con el artista de fama mundial Bad Bunny levantando pasiones como preámbulo su pelea callejera contra Damian Priest el sábado en “Backlash”.

El Conejo Malo, que al mediodía del viernes abofeteó a Priest al final de la conferencia de prensa sobre la cartelera de mañana en el “Choliseo”, apareció en la lucha final de la programación para asistir a Rey Mysterio y Zelina Vega, quienes combatían en una pelea mixta contra la campeona de SmackDown Rhea Ripley y el hijo de Mysterio, Dominik, ambos del grupo “The Judgment Day”.

Bad Bunny llegó con un palo kendo en mano y el resto de los integrantes de la L.W.O. (Latino World Order) a su lado para detener el ataque de Priest y su grupo sobre la leyenda mexicana mientras la fanaticada enloquecía en sus asientos.

Cuando parecía que Bad Bunny y Priest iban a chocar, Dominik se metió en el medio y recibió golpes con el palo kendo por parte de Benito Martínez Ocasio, nombre real del trapero, saliendo adolorido del cuadrilátero.

“The Judgment Day” miraba desde la pasarela mientras que Bad Bunny y L.W.O. celebraban en el ensogado. Antes de acabar el show, el intérprete de “Booker T” se puso la camiseta de L.W.O. con los colores de la bandera de Puerto Rico.

Bad Bunny, que tendrá su primera lucha uno a uno mañana, se retiró con el grupo para acabar la transmisión por el canal FOX.

Fue una velada donde la fanaticada boricua se disfrutó cada segmento, gritando los tradicionales “fuá, fuá”, únicos en la lucha libre puertorriqueña. Se espera una velada eufótica llena a capacidad también mañana para “Backlash”

En otras luchas, Shinsuke Nakamura derrotó a Karrion Kross; The Street Profits a Imperium; y The O.C. a The Viking Raiders.

Además de Bad Bunny, los luchadores más ovacionados fueron Rey Mysterio y Cody Rhodes, quien mañana enfrente a Brock Lesnar. El más abucheado fue Dominik, el rudo más caliente de la empresa.

Después de acabar SmackDown, los asistentes tuvieron el entremés de las luchas entre Liv Morgan y Raquel Rodríguez, campeonas en parejas, contra Bayley y Dakota Kai; yRhodes frente Finn Balor para cerrar la noche en las emociones en alto para los fiebrús de la lucha libre de la WWE.