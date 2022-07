Carolina. La Beverly Ramos que arribó a Eugene, Oregón como una de las atletas más veteranas de la delegación boricua que representó al país en el Campeonato Mundial de Atletismo, no es la misma que llegó este martes al mediodía a suelo boricua tras imponer una nueva marca nacional en el maratón el pasado lunes.

Ramos, próxima a cumplir sus 35 años de edad, y con unos 25 en el atletismo, admitió a este diario en Oregón que se sentía reanimada. Y a su llegada a Puerto Rico hoy, junto a otros atletas de la delegación, dio muestras de ese renovado entusiasmo que la tiene pensando en grande.

Tan grande como en correr por tercera vez en unos Juegos Olímpicos, por lo que al cuestionársele si su mirada está puesta desde ya en París 2024, casi no dejó concluir la pregunta, como cuando un atleta se roba el disparo de salida: “O sí, claro que sí, para allá vamos”.

Pero Ramos no siente que su carrera esté en una especie de regreso, pues a pesar de los altibajos, incluyendo lesiones, nunca se ha quitado del ruedo competitivo.

“No es un ‘comeback’... aunque es quizás un ‘comeback’ en el ‘performance’. Pero he estado ahí, año tras año haciendo el trabajo, con el compromiso con el país, haciendo la preparación”, dijo Ramos con una sonrisa que denota la satisfacción de haber cumplido un objetivo en Oregón, luego de un tortuoso proceso de clasificación.

Ramos no solo completó el maratón del Mundial en Oregón sino que estableció una nueva marca nacional, al cronometrar 2:31:10 horas, mejorando por más de un minuto y medio la anterior marca, que también le pertenecía con 2:32:43.

Fue su primer maratón en un Mundial, y nada mal considerando que tuvo que esperar al cierre de los rankings para la fecha límite de clasificación, luego de no hacer la marca mínima exigida en los eventos que corrió. Y consiguió finalmente su boleto al Mundial entrando en la posición número 100 del ranking, la última disponible para clasificar.

Ya en la carrera el pasado lunes, para colmo, tuvo una caída en el kilómetro 12. Mas la imagen de su llegada será una que recordará por mucho tiempo: dos rodillas laceradas por la caída, y una enorme sonrisa de satisfacción al cruzar la meta con una marca personal y nacional.

La boricua Beverly Ramos al llegar a la meta del maratón con tiempo de 2 horas, 31 minutos y 10 segundos. (Erik Aguilar / Correr Sin Fronteras)

“Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Toman tiempo, especialmente en el maratón, que es una disciplina que quizás puedes hacer dos veces al año. No es un 100 metros o 200 metros, que quizás puedes hacer 30 carreras y tener esa consistencia”, explicó Ramos a su llegada al aeropuerto junto al resto de la delegación.

“El maratón tiene otros elementos. Puedes tener tu primera hora extraordinaria, y en la última hora fallar. Puedes tener una gran carrera como me sucedió a mí, aun teniendo una caída, como también puedes desde el inicio no tener tu mejor día. Y eso es triste, porque conlleva tanto y tanto sacrificio, y no tener tu mejor día significa que tienes que esperar seis meses”.

“Y en ese periodo la gente quizás dice, ‘diache, han pasado dos años y no se ve igual, el rendimiento no se ve igual. Y es que la preparación toma tanto tiempo. Y las oportunidades son muy poquitas para tú realmente probar que estás ‘ready’, que el entrenamiento se ha hecho y que eres capaz de hacer ciertas cosas”.

Ramos ahora sueña con unas terceras Olimpiadas, luego de su debut en Londres 2012, cuando corrió el evento de pista de 3,000 metros con obstáculos, y tras Río 2016, cuando se estrenó en el maratón olímpico arribando en una posición número 71 con tiempo de 2:43:52.

Seis años han pasado desde entonces y en lugar de bajar su rendimiento, todavía la trujillana sigue rompiendo marcas nacionales.

“Cada vez te preparas mejor para enfrentar el obstáculo más grande que puedas enfrentar en un periodo de dos horas y media. Toda esa combinación, me ha fortalecido como atleta, el corazón, mi cuerpo y todo… mi alma. Si me caigo, es como que ‘sigue, tú estás mucho más ‘ready’ que eso’. No sé si es quizás por el ‘background’ del 3,000 con obstáculos, donde también tuve raspones y caídas, pero sobre todo es la veteranía de saber y entender que eso no es nada, que tú puedes seguir, y puedes seguir teniendo un gran día”.