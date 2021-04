En un pequeño espacio en la residencia de su padre en Utuado, el tenismesista Brian Afanador se mantuvo en forma durante el encierro obligatorio provocado por el inicio de la pandemia del COVID-19.

Un año después, el sacrificio y esfuerzo tienen al tenismesista de 24 años con un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio este verano. El joven logró la clasificación el martes tras vencer de forma apretada 4-3 al cubano Jorge Campos en las semifinales de sencillos del Preolímpico de tenis de mesa que se disputa en Rosario, Argentina.

“Muy emocionado, muy feliz. Las palabras ni siquiera llegan para expresar como me siento”, dijo Afanador a este medio vía telefónica desde la sede del evento en espera del partido de su primera Melanie Díaz, quien logró también el pase olímpico.

“Esto se debe al esfuerzo que se hizo todos los días, durante la pandemia, que mi papá (Eladio) me puso un cuartito para entrenar. Se ve ese sacrificio ahora que hace mi familia detrás de mí. Esto se lo dedico a mi hija Antonella y a mi esposa Noralis (Soé Lugo), a mis auspiciadores que nunca me dijeron que no, y a Dios”, agregó.

Afanador se convirtió en el atleta número 24 de Puerto Rico en asegurar su presencia en los Juegos de Tokio, pospuesto el año pasado debido al impacto del virus en Japón y el mundo. Poco después de su triunfo su prima Melanie Díaz también ponchó su boleto para Tokio al unirse a la previamente clasificada, Adriana Díaz, quien obtuvo su pase con la medalla de oro que ganó en sencillos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Canceladas las competencias internacionales y cerrado el Club De Tenis De Mesa de la Montaña en Utuado, Afanador se aferró a la alternativa creada por su papá y también entrenador.

“Era un cuartito de paneles de madera. No cabía mucho en el espacio, bien mínimo. Ahí estuvimos horas y horas entrenando. Y teníamos que hacerlo. Puedo decirte que el tiempo extra me ayudó. Buscamos el lado positivo (de la movida de los Juegos). Este tiempo se lo dejé en las manos de Dios. Confió en eso. Realmente, este año me trajo mi hija, mi motivación más grande. Ese año (2020) no hubiese sido lo mismo”, compartió.

Brian Afanador se abraza con su padre y entrenador, Eladio, luego de ganar el partido por el pase a las Olimpiadas. (Twitter)

Este será la segunda aparición de Afanador en las Olimpiadas luego de debutar, con 20 años, en las justas de Río de Janeiro 2016.

“Clasificar en ambas ocasiones, la emoción es la misma. Pero, esta significó mucho más. Pasaron muchas cosas que no estuvieron en nuestras manos. Pasó de todo. Aún así, pudimos prevalecer y hay mucho orgullo. Siempre con Dios por delante”, añadió.

Con un “bye” en la primera ronda del Preolímpico, Afanador derrotó primero al chileno Gustavo Gómez y luego al mexicano Marco Madrid, tercer clasificado del certamen, ante del choque con Campos.

“Ningún partido fue fácil y nada cómodo. Fue un buen trabajo y sudado. Eso lo hace más gratificante. Las páginas de la historia se escriben mejor cuando las cosas son más difíciles y se logran. Así estuvimos”, resumió.

Afanador, medallista Centroamericano y del Caribe y Panamericano, intentará agregar otro capítulo a su esfuerzo cuando él y Adriana busquen jugar en Tokio en parejas con el inicio de dobles mixtos en el Preolímpico el sábado.

Adriana Díaz y Brian Afanador intentarán obtener el boleto disponible en dobles mixtos para los Juegos Olímpicos. (Juan Luis Martínez Pérez)

“Como todo, vamos a ir punto a punto, desde cero, con la misma motivación y meta. Nunca nos presionamos. Ya estamos hablando (de estrategia de juego). Vamos con todos. Será un día fuerte y pesado”.