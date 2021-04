La vallista Jasmine Camacho-Quinn está bien optimista en relación a la posibilidad de ganar una medalla de oro a nivel olímpico este verano en Tokio. Sobre eso habló en pasados días, destacando que el buen ritmo que lleva en la temporada es el producto de trabajar con una mentalidad positiva y de la mano de sus entrenadores.

Camacho-Quinn habló de esos temas en World Athletics, el portal del organismo que rige el atletismo mundial. Lo hizo luego de ganar el sábado en Eugene, Oregon, el primer lugar en los 100 metros con vallas del evento Continental World Tour con tiempo de 12.46 segundos.

La boricua le comentó a World Athletics que se ha mantenido enfocada durante sus varias carreras preparatorios del año.

“La primera carrera era para ver en dónde estaba y corrí más rápido de lo que esperaba. Luego, la semana pasada, no tenía expectativas de correr tan rápido. Solo quería ganar. Esta semana dije ’estoy cansada’. Pero pensé, ’No hagas eso porque lo arruinarás todo’. Si piensas que no lo lograrás, no lo logras. Piensa que sí, y lo conseguirás”, dijo A World Athletics.

Camacho-Quinn ha hecho cinco carreras de 100 metros con vallas desde el 10 de abril. Dos de esas carreras las hizo el 10 de abril en Carolina del Sur. Hizo 12.47 en una preliminar y 12.53 en la final, la que ganó.

Luego el 17 de abril regresó a la pista para otras dos pruebas, ésta vez en Florida, e hizo 12:56 en la preliminar y 12:32 en la final, la que ganó. Ese 12:32 se convirtió en una marca personal, nacional y en la séptima mejor en la historia del evento. Al mismo tiempo, el 12:32 se convirtió en la mejor marca a nivel mundial para la temporada.

Y el sábado hizo el 12:46 en el Continental World Tour.

La olímpica en Río 2016 comentó que sus entrenadores le han ayudado a mantener el enfoque cuando recuerda el error que le costó pasar a la final olímpica del 2016, cuando tropezó con una valla cuando se acercaba a vencerlas todas en la primera posición, cayendo al piso y eliminada. Dio crédito a su coach Gary Evans por ayudarla a adquirir la fuerza y velocidad que ha demostrado y a John Coaglan a transferir esos elementos a las vallas.

“Cuando comencé las vallas como mi entrenador, decía ’no quiero que me suceda otra vez’. Y el coach (Coaglan) me dijo ’ni pienses en eso porque podría ocurrir nuevamente. Así que no te enfoques en eso’”, dijo. “Ciertamente es el año olímpico. Mi mentalidad está en lograrlo, en vez de estar pensando en lo que ocurrió en el pasado. Me mantengo positiva y estoy tratando de mantener mi cuerpo saludable para llegar allí (Tokio)“, dijo.

Coaglan se unió a la boricua en febrero.

Por el momento se desconoce cuándo Camacho-Quinn regresará a la pista. Ya se conoce que su regreso no ocurrirá el 1 y 2 de mayo en los Campeonato Mundiales de Relevo porque el 4x400 metros en el que iba a participar Camacho-Quinn con Puerto Rico fue dado de baja.

Camacho-Quinn le comentó a World Athletics que tomará por el momento un descanso para cuidar su cuerpo de camino a Tokio, en donde dijo que mira con optimismo a darle al atletismo boricua su primera medalla de oro olímpica.

“Estoy lista para darlo todo en estas Olimpiadas. No sería la primera medalla de oro para Puerto Rico porque tenemos a una tenista (Mónica Puig) que la consiguió en el 2016, aunque sí sería la primera para el atletismo. Miro con optimismo a lograrlo. Es algo grande, no solamente para mí, sino para Puerto Rico, para nuestra familia. Así que estoy muy motivada”, precisó.

Camacho-Quinn ha hecho un total de nueve carreras en el 2021, incluyendo las prubas de relevo y 200 metros lisos que completó en el Clásico Primaveral de Carolina en marzo.