Aunque las ligas profesionales se están adaptando lentamente a la realidad de que la marihuana no es una droga que mejore el rendimiento, permanece de lleno en la lista de prohibidos para los deportes olímpicos.

Esa realidad obligará al velocista estadounidense Sha’Carri Richardson a perderse los Juegos Olímpicos de Tokio de este mes.

Poco después de ganar las pruebas olímpicas en Oregon el mes pasado, dio positivo por los químicos que se encuentran en la marihuana. Aunque se reconoció que el medicamento no se usó para mejorar el rendimiento, a Richardson se le borraron los resultados y se le impuso un mes de prohibición.

Algunas preguntas sobre la política de marihuana en los deportes:

Si no se cree que la marihuana mejore el rendimiento, ¿por qué todavía está prohibida?

Según la Agencia Antidopaje de Estados Unidos., “Para que algo se agregue a la ... Lista de Prohibiciones, debe cumplir con dos de los tres criterios de inclusión: a) representa un riesgo para la salud de los atletas b) tiene el potencial para mejorar el rendimiento yc) viola el espíritu del deporte “. Aunque la AMA ha aumentado el umbral para una prueba positiva, no ha eliminado la marihuana de la lista porque aún afirma que la droga cumple con al menos dos de los criterios anteriores. También según la USADA: El Código Mundial Antidopaje de 2021 clasifica recientemente al THC como una “sustancia de abuso” porque se usa con frecuencia en la sociedad fuera del contexto del deporte.

¿Qué cambió recientemente en las ligas deportivas profesionales estadounidenses?

Todas las ligas han relajado en gran medida sus restricciones sobre la marihuana en los últimos años. Por ejemplo, la NFL elevó el umbral para una prueba positiva y eliminó las suspensiones. Y la NBA detuvo las pruebas aleatorias de marihuana en marzo de 2020. Estos cambios se produjeron cuando las leyes que prohíben el consumo de marihuana en algunos estados de los Estados Unidos el mundo se levantaron y los estudios que vinculan la marihuana con beneficios medicinales y analgésicos se han vuelto más comunes.

¿Qué cambios se han producido en el programa de pruebas olímpicas?

Poco después de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, los reguladores internacionales aumentaron el umbral para una prueba positiva de 15 nanogramos por mililitro a 150 ng / m. Explicaron que el nuevo umbral fue un intento de garantizar que se detecte el uso en competencia, pero no el uso durante los días y semanas previos a la competencia. La sanción por una prueba positiva cuando un atleta puede establecer que la droga no se usó para mejorar el rendimiento es de tres meses. Eso se puede reducir a un mes si el atleta completa el asesoramiento.

Si la suspensión de Richardson es de 30 días y finaliza el 27 de julio, ¿por qué no puede competir en los en los 100 metros, que comienzan el 30 de julio?

Porque su primer lugar en las clasificatorias, que es lo que le valió el puesto, se borró de los libros de récords debido a la prueba positiva.

¿Podría todavía competir en los Juegos Olímpicos?

Debido a que su prohibición terminó antes del inicio del relevo 4x100 femenino, existe la posibilidad de que pueda ser nombrada para el equipo. Pero presumiblemente, el grupo de relevos está lleno de atletas que obtienen un resultado de las pruebas. Richardson no tiene un resultado oficialmente, por lo que potencialmente se necesitarían algunas disputas legales o la cooperación de otros atletas para permitirla en el equipo.

¿Podría Richardson apelar el fallo?

Aunque los atletas tienen derecho a apelar cualquier prueba positiva, dos personas familiarizadas con este caso dijeron a The Associated Press que Richardson no apelará. Las fuentes decidieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de los casos de dopaje.