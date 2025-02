Classic Example fue clásico en todos los sentidos en el Jorge Washington

El penúltimo candidato Classic Example ganó una batalla clásica de recta final contra Good Looking Ghost y se llevó por media cabeza el Clásico Jorge Washington este domingo en la tarde en el Hipódromo Camarero.

Ambos importados llegaron parejos a los 600 metros finales de la carrera a 1 1/16 de milla. También entraron parejos a la recta final, con Classic Example por fuera y Good Looking Ghost pegado a la valla.

Con la monta de Jorge I. Vélez, Classic Example sacó media cabeza de ventaja en los 100 finales, pero Good Looking Ghost, con Erik Ramírez, le igualó en los 50 finales, cuando luego de un cabeceo entre los potros, Vélez y Classic Example lograrón sacar media cabeza al frente en la meta.