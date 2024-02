Conoce a Lizzette Pérez, la única fémina que trabajará con el equipo de rescate del Mundial de Surfing

“ Voy a estar con el equipo de los rescatistas que va a estar a cargo del water safety (seguridad acuática) . Trabajaremos no tan solo con la seguridad de los atletas, porque también tenemos que estar pendientes de los bañistas, aunque en esto último vamos a recibir la ayuda de la Policía municipal. Pero nuestra prioridad son los atletas”, explicó Pérez a El Nuevo Día durante una reciente práctica del equipo de Puerto Rico en el pico conocido como Margara .

“ Pienso que la mayoría de los escenarios aquí van a ser para dirigir a los atletas por dónde entrar y por dónde salir. Porque esta una costa bastante fuerte. No se puede salir por cualquier lado. Hay muchas piedras demasiado peligrosas . Y como decimos acá, alfombras de erizos. Hay muchas áreas por las que no queremos a nadie saliendo o entrando”, recalcó la también maestra de natación.

“Cruz Roja certifica para balnearios, que son playas que son aptas para bañistas y usualmente no son altas en oleaje. No hay una certificación en Puerto Rico que te prepare para este tipo de oleaje, que conlleva mucha más experiencia ”, explicó Pérez, quien añadió que los cursos también son costosos.

“También está la cultura en Puerto Rico. La gente dice cosas como ‘no te vayas para lo hondo que te coge el tiburón’. Los adultos han inculcado una semillita de temor con tal de no estar pendiente a los menores y poder estar atrás disfrutando o dándose su cervecita. Nosotros vivimos rodeados de agua, y más del 50% de la población no sabe nadar. Eso es un problema ”, analizó la rescatista.

“Hay chicas que han tomado este adiestramiento. Pero no tenemos salvavidas para este tipo de olas, y hasta que no tengamos salvavidas en este tipo de oleadas, o personas con la misma iniciativa que yo tuve, no se va a poder desarrollar un equipo de alto calibre que tenga la capacidad para poder entrar a este tipo de oleaje”, expresó Pérez, quien también ha participado en competencias de surfing.