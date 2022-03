El representante del Partido Popular Democrático (PPD) por el municipio de Carolina, Ángel Matos, realizó el viernes un recorrido ocular por las deterioradas y abandonadas instalaciones de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente en Carolina con el propósito de que el gobierno recupere los terrenos del complejo.

“Los terrenos no son de ninguna corporación, los terrenos son del pueblo de Puerto Rico”, recalcó Matos a un comandante de la Policía de la zona que impidió por unos minutos el acceso a la comitiva de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Noreste, presidida por el legislador.

Matos indicó a los miembros de la prensa que hace unos nueve días comunicó por escrito a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc. la apertura de los portones para acceder a las instalaciones y no recibió respuesta.

Agregó que recibió una comunicación de la corporación el jueves para una “reunión urgente” con la Legislatura para la realización de unos trabajos de logística para permitir el acceso vehicular. Matos denegó la petición y el recorrido fue hecho a pie por el acceso peatonal.

Matos impulsa la aprobación el Proyecto de la Cámara 489 para que se considere la creación del Distrito Deportivo Roberto Clemente mediante la transferencia de los terrenos, edificaciones, propiedades y la administración al Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

“Para eso estamos aquí, la primera visita. Se está levantando dinero. Habrá en un momento un traspaso de titularidad y estamos aquí para mantenernos en ruta de trabajo”, indicó Matos.

Condición de la pista de atletismo del complejo en Carolina. (David Villafane/Staff)

En junio de 1973, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 133, según enmendada, mediante la cual se autorizó a la Administración de Terrenos a donar a Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc., cientos de cuerdas de terrenos ubicados en Carolina.

“La ley es clara, de tres páginas. Esto es un usufructo que lleva 45 años, que tiene dos cláusulas que hablan por sí sola. Los terrenos se reinvierten si el propósito original no se está cumpliendo o si las instalaciones no están en servicio. Por lo que puedo ver aquí ahora no están en servicio”, expresó Matos.

El represente informó que se busca levantar unos $15 millones en fondos para la rehabilitación de la Ciudad Deportiva, con un gasto inicial de $8 millones. Añadió que las distintas federaciones deportivas que quieran apoyar el proyecto lo podrán hacer una vez el DRD se convierta en custodio de las instalaciones.

“El secretario del DRD (Ray Quiñones ) tienen un interés legítimo de que cuando estos terrenos sean traspasados, ahora que hay dinero con una obra que hay que hacer, pues entiendo que él quiere que sea su legado como secretario, me atrevería a decir y es mi percepción. Ciudad Deportiva será para todos los puertorriqueños como el Albergue Olímpico”, comentó Matos.

Si el proyecto 489 es aprobado, Matos realizará una segunda vista ocular.

El representante popular Ángel Matos conversa con un comandante de la zona para acceder a los predios de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente en Carolina. david.villafane@gfrmedia.com (David Villafane/Staff)

La Ciudad Deportiva Roberto Clemente regresó a la discusión pública debido al revuelo causado por el donativo obligatorio de $5 para el “fondo Roberto Clemente”, establecido en el pago de marbete de los vehículos de motor durante el 2022, tras la aprobación de la Resolución Conjunta 17, de la autoría de Matos.

Luis Roberto Clemente, uno de los hijos del fenecido astro boricua y miembro de la junta de la Ciudad Deportiva, se distanció, junto a su familia, de la decisión del gobierno de Puerto Rico y aseguró que solicitudes previas que realizó para reunirse con el gobernador Pedro Pierluisi nunca prosperaron.

En los predios, operan clínicas de football americano infantil y gotcha.