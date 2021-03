Nueva Orleans - El mariscal de campo de los Saints, Drew Brees, el líder de la NFL en pases completos y yardas por pase, decidió retirarse después de 20 temporadas en la NFL, incluidas las últimas 15 con Nueva Orleans.

“Hasta el final, me agoté para dar todo por la organización de los Saints, mi equipo y la gran ciudad de Nueva Orleans”, dijo Brees en una publicación en las redes sociales el domingo. “Compartimos algunos momentos increíbles juntos, muchos de los cuales están grabados en nuestros corazones y mentes y siempre serán parte de nosotros.

“Solo me retiro del fútbol. No me retiro de Nueva Orleans“, agregó. “Esto no es un adiós”.

La publicación también incluyó un video corto en el que sus cuatro hijos pequeños exclamaron: “¡Nuestro papá finalmente se jubilará para poder pasar más tiempo con nosotros!”

La decisión se produce después de que el mariscal de campo de 42 años ganó nueve de las 12 aperturas de temporada regular mientras completaba el 70.5% de sus pases en 2020, y luego ganó un juego de playoffs de la ronda de comodines antes de la temporada de Nueva Orleans con una derrota en la ronda divisional al eventual campeón del Super Bowl Tampa Bay.

Brees lideró a los Saints al campeonato de la NFL en el 2009. Es el único título de la organización.

Brees es el líder de todos los tiempos de la NFL en yardas por pase con 80,358, aunque esa marca estará amenazada la próxima temporada por Tom Brady, de 44 años, quien tiene 79,204 yardas por aire. Los 571 pases de touchdown de Brees en su carrera ocupan el segundo lugar detrás de los 581 de Brady.