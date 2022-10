Trescientos cincuenta atletas de 30 países serán protagonistas por los próximos dos fines de semana del Campeonato Mundial de Stand Up Paddle (SUP) y Paddleboard de 2022, espectáculo deportivo que esta vez estará al alcance de la afición puertorriqueña tan cerca como en las aguas del Escambrón, la Playa La Ocho y la Laguna del Condado.

Este viernes, entre otras actividades que marcan el preámbulo, habrá una ceremonia de banderas durante la tarde como parte de los actos protocolares de apertura.

La contienda arrancará este sábado a las 11:00 de la mañana en El Escambrón con la competencia en la modalidad ‘sprint’, que se prolongará hasta las 5:00 de la tarde. Pero el evento mundialista que reúne lo más granado del globo en esta disciplina, incluirá también acción en otras modalidades como la carrera técnica, en la que Puerto Rico estará representado con su mejor talento, así como en larga distancia y el SUP Surf, este último a lo largo de toda la semana hasta el 6 de noviembre.

“Los atletas y todos los que han llegado a la sede del Mundial están impresionados con el montaje. Ya hay acción en el agua y tenemos atletas de Perú, Argentina, Australia, Japón y Colombia practicando previo al Mundial”, dijo el presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico, Oscar Martínez. “Sabemos que va a ser un evento histórico”.

Ciertamente esta edición lo será, pues es la primera vez que Puerto Rico es la sede de un Mundial en esta disciplina acuática. Y sin haberse iniciado la acción, la participación en la isla está rebasando a la del anterior certamen celebrado en El Salvador en 2019. A todas luces, la falta de eventos a este nivel por la pandemia durante dos temporadas ha hecho de Puerto Rico el lugar perfecto para el máximo escenario del paddleboarding.

“Viviendo en una isla, rodeados de agua, nuestro deporte debería ser tan importante como el béisbol y el baloncesto. La ISA está haciendo un empuje para lograr llevar el paddleboard a las Olimpiadas de 2028″, agregó Martínez para dejar ver el auge que está viviendo la disciplina, justo en momentos que el movimiento olímpico está abriendo sus puertas a deportes no tradicionales.

Y el Campeonato Mundial de esta próxima semana en Puerto Rico tendrá muchísima importancia para otro evento de envergadura, toda vez que servirá de clasificatorio, informó el presidente de la FSPR.

“El Mundial es a la vez un clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Los atletas buscarán cuatro espacios en cada rama, en la carrera técnica y el SUP Surf”, detalló.

“El evento pinta muy bien. Estamos bendecidos con buenas olas y parece que vamos a tener tremendas olas desde el domingo hasta el jueves. Mayormente en los días de la semana es que vamos a estar corriendo el SUP Surf”.

Sobre las carreras de sprint que dan por iniciado el Mundial este sábado, Martínez resaltó que es una modalidad bastante atractiva para el público por la acción rápida y la adrenalina de los competidores, ya que se trata de carreras de velocidad de apenas 200 metros. Los competidores arrancan desde la orilla y en los primeros 100 metros deben dar un giro en la boya para regresar al punto de partida. Como explicó el líder federativo, son ‘heats’ de menos de dos minutos.

“La larga distancia es la más intensa, pues es una carrera de 11 millas saliendo desde la Laguna del Condado por el área del Caribe Hilton, le da la vuelta al islote, entrando por El Morro, suben la Bahía de San Juan y llegan al Escambrón, la sede del Mundial”, dijo Martínez sobre la ruta de la prueba en otra modalidad, programada para el viernes, 4 de noviembre desde las 8:00 de la mañana.

Martínez no teme que la lluvia sea impedimento para el evento, a menos que surgieran tronadas que obliguen a sacar a los competidores del agua. De hecho, el calendario ya estaba programado de tal manera que las carreras de SUP Surfing puedan ser reprogramadas en caso de ser necesario. Esta contienda en particular no empieza sino hasta el martes, 1 de noviembre, en La Ocho, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Antes de eso serán las distintas fases de la carrera técnica. El domingo de 8:00 a.m. a 4:00 de la tarde comenzarán las preliminares y luego las semifinales, también en la Playa La Ocho, y el lunes las finales de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

“Nuestra meta como federación es traer el Mundial de Surfing de 2024, que es el último clasificatorio para las Olimpiadas de París 2024. Este (el Mundial de Paddleboard) es como el primer paso para llevar a eso y nos encaminamos hacia esa dirección”, dijo entusiasmado el líder deportivo.

La participación en la isla para este Campeonato Mundial supera por mucho la pasada edición de 2019 en El Salvador, cuando compitieron alrededor de 160 atletas de 26 países. San Juan estará recibiendo a más del doble de ese número de competidores.

La delegación boricua es de 16 atletas

Puerto Rico estará representado por unos 16 atletas, que según resaltó Martínez, son producto de la segunda generación de practicantes de esta disciplina que llegó a la isla para finales de la primera década de este siglo.

“Ricardo Ávila se destaca como de los mejores en la carrera técnica y distancia, al igual que los hermanos Omelv y Nimsay García, en la técnica. Ya Omelv logró en Panamá un cuarto lugar y Nimsay un sexto lugar. Ambos pintan para estar entre los mejores 10 de la región (en el Mundial)”, explicó Martínez.

El equipo de Puerto Rico para el Mundial de Paddleboard. (Suministrada)

De acuerdo al presidente federativo, Max Torres tiene proyecciones en el SUP Surf. Viene de un séptimo lugar en el Mundial de 2019. “Se ha estado preparando y la meta es llegar al podio”.

Así también Martínez mencionó a Dave de Armas (SUP Surf), a la medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Mariecarmen Rivera (técnica y sprint) y a Rubén “Babby” Quiñones, este último en la modalidad ‘prone’, que según explicó el presidente de la FSPR es similar al SUP Surf pero en lugar de utilizar un remo, la acción de remar se realiza con los brazos.

Martínez reconoció el apoyo del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) durante los tres meses de preparación que tuvo la delegación local para este Mundial, al cual clasificaron por medio de las competencias locales de la FSPR durante el año.