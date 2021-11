Concluida su primera temporada como profesional con el reconocido equipo español Movistar y con la confirmación de un segundo año con este club, el ciclista boricua Abner González reconoció que las experiencias este año lo hicieron crecer en este exigente deporte, al tiempo que expuso que su debut le fue mejor de lo que él esperaba.

“Me llevé varias sorpresas durante el año. Me fue bastante mejor de lo que pensé”, expuso el deportista de 21 años en entrevista con El Nuevo Día.

El competidor lleva varias semanas en Puerto Rico tras cerrar su primera campaña con Movistar. Regresará a España a principios de enero.

Durante este año, González estuvo activo en 20 eventos con Movistar, totalizando cerca de 60 carreras.

El atleta, que catalogó su primer año como “una maravilla”, afirmó que entre las sorpresas que se llevó fue el lograr subir al podio o estar muy cerca de hacerlo.

Uno de esos podios lo conquistó en la Vuelta a Portugal, donde consiguió un tercer lugar en la tercera etapa. De hecho, terminó primero en la clasificación juvenil y sexto en la general.

Igualmente, en el Circuito de Getxo –que fue una carrera de un día- cerró cuarto.

Sobre esta última carrera, recordó que estuvo muy cerca de la victoria.

“El equipo iba manejando la carrera muy bien. Estaba en muy buena forma porque esa carrera fue justo el fin de semana antes de la Vuelta a Portugal. Mi objetivo del año era la Vuelta a Portugal. Estaba en mi ‘peak’, la carrera iba saliendo superbién, iba perfecto. De cara al final, el director me está diciendo algo (por los audífonos), me enfoco en lo que me está hablando y, por el otro lado, empezaron a atacar y se van los corredores que estaban conmigo”, rememoró.

“En ese momento éramos un grupo de siete que encabezábamos la carrera. Yo me tardé un segundo en reaccionar, pero ese segundo que me tardé fue suficiente para que la carrera se me volteara un poco. Los cogí cuando faltaban 300 metros. Logré sacar a uno del camino, pero a los otros tres no pude. Llegué cuarto ese día”, esbozó el mocano.

Abner González ya fue confirmado para seguir con el equipo español en 2022. (Luis Angel Gomez / Photogomezsport)

Sobre este particular, sostuvo que este año le enseñó mucho por lo que se ve como un corredor totalmente distinto al que llegó en enero.

“Hubo muchos cambios en mí durante todo este tiempo, tanto física como mentalmente. Tácticamente entendí cómo se hacían las cosas. Todavía sigo fallando en muchas, pero poco a poco fallo menos que antes”, dijo el campeón nacional de ruta y de contrarreloj.

González, quien ya fue confirmado como parte de la plantilla que integrará al Movistar para el próximo año, compartió que los planes del equipo son que compita en carreras de más de un día.

“Por el momento, queremos enfocarnos en vueltas de una semana. A tratar de estar un poco más presente que en este año. Tratar de ir por alguna victoria siempre y cuando tenga el nivel en la carrera”, argumentó.

“Siendo mi primer año, nos dimos cuenta que estuve cerca en muchas ocasiones, y para el próximo sabemos lo que podemos ajustar. Pienso que, si todo sale bien, podría estar un poco más en el juego del podio”.

La firma del ciclista mocano con Movistar fue anunciada en noviembre del pasado año. En ese entonces, se informó que el acuerdo sería hasta el 2023. De hecho, González es el primer puertorriqueño que compite en el World Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI).