La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, será quien escoja y presente el miércoles para la aprobación el Comité Ejecutivo y el pleno del organismo la pareja de abanderados de la delegación boricua para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Es una recomendación de la presidencia, para que sea avalada por el Comité Ejecutivo y por el pleno (delegados)”, dijo el martes Rosario.

La presidenta aseguró que no tiene dudas que su decisión será avalada por los dos cuerpos. Su recomendación será comunicada al Comité Ejecutivo y al pleno en una reunión ordinaria del Copur en la Casa Olímpica en el Viejo San Juan el miércoles en la noche, pautada para las 7:00 p.m.

Como candidatos principales al honor suenan los tenismesistas y primos Adriana Díaz y Brian Afanador, así como el semifondista Wesley Vázquez. Otros nombres de atletas sugeridos son la vallista Jasmine Camacho-Quinn, así como el luchador Franklin Gómez, la judoca Melissa Mojica, el velerista Enrique “Quique” Figueroa y el clavadista Rafa Quintero.

PUBLICIDAD

Entre ellos, hay dos que ya han sido abanderados antes: Figueroa en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Gómez en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Los abanderados para Tokio serán presentados formalmente al país el jueves en una conferencia de prensa. Será una pareja de abanderados, fémina y varón, porque así lo sugirió el Comité Olímpico Internacional (COI) para Tokio 2020. El organismo mundial propuso la idea para promover la igualdad de género en el escenario olímpico.

Rosario dijo que cargará con el peso de la responsabilidad de la selección porque, contrario a ciclos olímpicos pasados, hay varios atletas con posibilidades de recibir la distinción y quiere limitar los problemas de sensibilidad que una selección implica.

“Es una decisión como siempre de gran peso. En ocasiones anteriores era fácil. A Jaime (Espinal) no se le iba a negar en Río 2016 luego de la medalla de plata en Londres 2012. A Javier Culson no se le iba a negar en Londres 2012 luego de ser medallista mundial y con posibilidad de medalla (en Londres 2012). Eran decisiones naturales. En esta ocasión hay varios que tienen el pedigrí y no quiero una votación porque es sensible; a veces no nos damos cuenta cuán sensible es para el atleta”, dijo.

La líder olímpica recordó que las selecciones de abanderados para Juegos Olímpicos ha recaído en el Comité Ejecutivo y para otros eventos del ciclo como Juegos Panamericanos ha sido por votación del pleno.

También hubo, en el pasado una campaña de selección por el voto del pueblo, como ocurrió para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010.

PUBLICIDAD

El primer cuerpo que debe avalar la recomendación de Rosario es el Ejecutivo de nueve miembros, en donde hay tres integrantes de federaciones cuyos atletas son candidatos a abanderados. Ahí está el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Iván Santos, quien es el secretario alterno del Copur; Víctor López, segundo vicepresidente del Copur, delegado por interés público y gerente de la delegación de atletismo para Tokio; y Fernando Delgado, quien es vocal del Ejecutivo y delegado de la Federación Puertorriqueña de Natación.

Los demás miembros del Ejecutivo son el delegado de la Federación de Remos de Puerto Rico, Víctor Ruiz, quien es el primer vicepresidente del Copur; el secretario general del Copur, Carlos Beltrán; el tesorero y delegado alterno de la Federación de Tenis de Puerto Rico, Humberto Torres; y la delegada de la Federación de Ecuestre de Puerto Rico, Mildred Colón, quien es el subtesorera del Copur. El otro miembro del Ejecutivo es el vocal César Trabanco, quien es delegado de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

El Ejecutivo escuchará la recomendación de la presidenta y puede hacerle sugerencias.

“Vamos a ver lo que Sara recomienda. Tiene el secreto mejor guardado. Dependiendo de lo que ella recomiende, el Ejecutivo hace sus recomendaciones. Yo entiendo que Rafa Quintero tiene los criterios”, dijo Delgado.

Como jefa de misión de delegaciones olímpicas o en su actual puesto como presidenta del Copur, Rosario ha mantenido relación con todos los atletas que son candidatos. Por tal razón, dijo que tiene base para escoger.

PUBLICIDAD

“Uno los conoce a todos; los resultados que han obtenido, su compromiso, su formación”, dijo Rosario.

La principal candidata a abanderada fémina es Díaz. La tenismesista es la campeona en Centroamericana y del Caribe, así como a nivel Panamericana en este ciclo olímpico.

El abanderado varón parece una disputa entre Afanador y Vázquez.

Afanador ha sido medallista en este ciclo olímpico y fue olímpico en Río 2016. Le acompaña, además, un sentimentalismo familiar y deportivo porque es primo de las también tenimesistas clasificadas a Tokio, Adriana y Melanie Díaz, y representa al tenis de mesa que ha entrado gracias a ellos a los hogares de Puerto Rico.

Vázquez es medallista de plata Centroamericano y del Caribe, así como Panamericano en este ciclo olímpico. Es el sexto clasificado mundial en los 800 metros y quinto lugar en el Mundial Doha 2019. Tokio 2020 representa su tercera olimpiada.

Camacho Quinn, por su parte, es la principal candidata a medalla en Tokio 2020 que tiene la delegación de Puerto Rico. Ha dominado mundialmente su evento de 100 metros con vallas este año y se ha levantado de su caída en Río 2016 para estar en Tokio 2020 como olímpica y candidata a medalla nuevamente.