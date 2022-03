El impacto de la intervención militar de Rusia al país vecino de Ucrania ha tenido repercusiones a nivel mundial.

Estados Unidos y sus aliados europeos han castigado a Rusia con sanciones económicas, acciones que no han frenado el conflicto bélico. Y los castigos también se han extendido en el deporte, con Rusia perdiendo sedes de torneos y viendo a sus atletas ser vetados de competencias internacionales.

Desde el Comité Olímpico Internacional hasta las federaciones como FIFA, FIBA y FIVB, todas han tomado acciones por la violación a la “tregua deportiva”, declarándose en contra del ataque a los ucranianos.

“Por algún lado hay que llevar el mensaje de la tregua olímpica”, dijo Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y miembro de la Comisión de Asuntos Públicos y Desarrollo Social del COI.

Para Rosario y el resto de los líderes deportivos, que la invasión rusa comenzara poco después de terminar los Juegos Olímpicos de Invierno fue una conmoción.

“Apenas concluyeron los Juegos el día 20 de febrero, ya el 24 el COI hacía expresiones de la tregua olímpica, que ya Rusia estaba en contra, con un presidente (Putín) que estuvo en la ceremonia de apertura. Que lance una guerra en contra de Ucrania, poco antes de comenzar los Juegos Paralímpicos de Invierno, va en contra del mensaje que ha tenido movimiento olímpico en relación con los conflictos bélicos”, agregó.

El veto del COI a las delegaciones de Rusia, y su país aliado Bielorrusia, ha repercutido en las distintas federaciones deportivas ante la seriedad del asunto con decisiones drásticas. Rosario indicó que Panam Sports, ente deportivo de la región americana, envió un comunicado para prohibir la participación de atletas rusos en los eventos del continente del Nuevo Mundo.

“Es difícil uno poder tomar postura porque se tiene que entender que la filosofía del olímpico siempre es buscar la paz y la tregua. Pero, ver unos ataques en las pasadas semanas, obviamente, por algún lado se tienen que comenzar a tomar decisiones que lleven el mensaje a estos países para que este conflicto no se alargue. Pienso que se está haciendo lo correcto. Pienso que se le puede dar la oportunidad a estos atletas de participar de forma neutral, más para Rusia que apenas se recuperaba de su escándalo de dopaje. Nadie quiere ir a un evento en una zona que está guerra con el mundo”, abundó Rosario.

A continuación, algunas de la sanciones emitidas en el deporte internacional.

Olimpismo

Los deportistas de Rusia y Bielorrusia fueron vetados en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Pekín. En un principio, ambas delegaciones podían competir como neutrales en la justa, pero en la víspera de la ceremonia inaugural revocaron su decisión y expulsaron a ambas delegaciones citando tensiones en la Villa Paralímpica. El Comité Paralímpico Ruso subrayó que la decisión fue “politizada absolutamente”. El gobierno chino no se ha manifestado en contra de la invasión rusa y se opone a las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa a Rusia.

Baloncesto

El pasado 3 de marzo, el comité ejecutivo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) decidió prohibir la participación de los equipos rusos de ambas ramas en los torneos, incluyendo los certámenes 3x3. Para el Mundial femenino, que inicia en septiembre, el organismo dejó vacante el espacio del seleccionado ruso, quien venció el mes pasado a Puerto Rico en República Dominicana para clasificar al certamen mundialista. FIBA tomará una decisión final el próximo 25 de marzo. También, la Junta de Accionistas de la Euroliga (ECA) decidió suspender la participación de los equipos de la Federación Rusa en sus competencias al reiterar su “firme compromiso con la paz y contra cualquier acto de violencia o guerra”. El boricua John Holland militaba con el UNICS Kazan y Shabazz Napier Zenit San Peterburgo. Ambos abandonaron el país.

Voleibol

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) decidió despojar a Rusia de la sede del vigésimo XX Campeonato Mundial de Voleibol Masculino, que se iba a celebrar del 26 de agosto al 11 de septiembre. Aún no han anunciado un anfitrión alterno. “Cuando miramos lo de voleibol, uno puede decir que falta mucho pero no se puede esperar más adelante. Son decisiones que se tienen que tomar ahora. No podemos seguir esperando a si esto acaba pronto. Son decisiones que hay que ir tomando porque el deporte está tratando de volver a la normalidad (post-covid)”, sostuvo Rosario.

Fútbol

La FIFA y la UEFA suspendieron a las selecciones nacionales y clubes de fútbol de Rusia de toda competición internacional, incluyendo las eliminatorias de la Copa Mundial. Rusia, que fue anfitrión del Mundial 2018, perdió la sede de la final de la Liga de Campeones una vez que la UEFA resolvió que se realice en París en lugar de San Petersburgo. Los rusos tenían en agenda un partido contra Polonia el 24 de marzo. Polonia ya había dicho que se negaría a jugar con los rusos.

Formula 1

La Fórmula Uno anuló el Gran Premio de Rusia en Sochi de este año. La carrera de F1 estaba prevista para el 25 de septiembre frente al Mar Negro, pero la conducción de la serie decidió que sería “imposible”.