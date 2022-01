El Departamento de Recreción y Deportes (DRD) emitió este lunes las más reciente carta circular de esta agencia que limita la capacidad máxima de público a 250 personas en eventos deportivos y recreativos.

El documento surge a raíz de la Orden Ejecutiva 2021-086 emitida por el gobernador Pedro R. Pierluisi para frenar el alza en casos de COVID-19 en el país y tendrá vigencia a partir de mañana, 4 de enero, hasta el día 18 de este mes.

La Carta Circular 2022-001 establece que se mantiene vigente el aforo del 50 por ciento de ocupación en espacios cerrados y 75 por ciento en instalaciones al aire libre siempre y cuando no excedan los 250 participantes. Asimismo, se ordena el cierre durante el horario de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. de todas las operaciones privadas que atienden público. Esto incluye pero no se limita a las que sean de recreación o entretenimiento y deportivas, entre otras.

Mientras, se mantiene la disposición de que “los asistentes deberán presentar evidencia de vacunación completada, y un resultado negativo de COVID-19 proveniente de una prueba viral cualificada y realizada dentro de un término máximo de 48 horas previo a la actividad”.

La directriz afecta a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, que entrará en su postemporada este viernes. De hecho, la liga ya había anunciado que permitiría la entrada de 150 personas a los parques, para permitir que los otros 100 espacios sean ocupados por personal de los equipos, familiares y medios de comunicación.

Mientras tanto, el Departamento de Salud reportó hoy cuatro muertes nuevas por coronavirus, lo que elevó el total 3,314 personas fallecidas desde que inició la pandemia en marzo de 2020. Igualmente informó que la tasa de positividad se colocó en 32.36%. La cifra de ayer, domingo, fue de 32.69%.

“Una vez más, seguimos realizando los esfuerzos necesarios para frenar la propagación de este virus. Sé que nuestra comunidad deportiva continuará colaborando con el fiel cumplimiento de estas directrices para así poder regresar a las gradas lo antes posible”, dijo el secretario del DRD, Ray J. Quiñones Vázquez, en un comunicado de prensa.