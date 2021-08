SAITAMA, Japón - El exgolfista puertorriqueño Wilfredo Morales ha sido testigo de primera fila de grandes momentos deportivos, como el Clásico Mundial de Béisbol del 2017.

Ahora ha incluido en su hoja de vida acompañar a los golfistas María Fernanda “Marifé” Torres y Rafael “Rafa” Campos y ser el delegado nacional para ese deporte en el debut de Puerto Rico en el golf olímpico Este hecho -reconoció el también entrenador- ha sido el principal momento histórico del país del que ha sido parte.

“Entre el Clásico Mundial de Béisbol y las Series del Caribe, tengo que decir que éste es el que más me llena porque es mi deporte. Es un sueño que, verdaderamente, siempre había tenido”, apuntó Morales durante un momento de la caminata de hoy en el campo Kasumigaseki, donde se lleva a cabo el torneo de golf de los Juegos de Tokio.

“Como le dije a mi hijo el otro día: ‘llevamos viendo las Olimpiadas toda la vida, y hoy estamos acá’. Las emociones salen y uno no sabe cómo reaccionar con ellas. Pero estoy super contento de las oportunidades que Papito Dios me ha dado”, agregó.

Hace cinco años, Morales vivió uno de los grandes momentos deportivos de Puerto Rico: el Clásico Mundial de Béisbol, el del Team Rubio, que alcanzó la final del evento con un desempeño que llamó la atención de todo el país y los seguidores del béisbol.

Entonces participó como acompañante del equipo. Morales tiene una relación especial con los peloteros, cultivada de años de jugar golf con ellos y de compartir camerinos y clubhouses en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente en su función de apoyo a los peloteros con los Leones de Ponce y los Cangrejeros de Santurce.

“Pude tener esa experiencia gracias a los muchachos (peloteros). El hecho de estar ahí cerca de ellos. Estar con ellos en el hotel es una experiencia brutal. Estar en esa final es algo que no se olvida”, compartió Morales al mencionar a peloteros como Carlos Correa, Javier Báez y Yadier Molina, entre otros.

La atleta Torres dijo que la temperatura ascendió a 100 grados Fahrenheit en un momento de la ronda, lo que provocó que varios caddies tuvieran que salir del campo por mareos. (Ramón "Tonito" Zayas)

Marifé Torres fue la atleta número 35 que unió su nombre a la delegación de Puerto Rico en Tokio. (Ramón "Tonito" Zayas)

Además, es la primera mujer puertorriqueña que se clasifica al golf de los Juegos Olímpicos. (Ramón "Tonito" Zayas)

Se unió a Rafael "Rafa" Campos como los representantes de la isla en el deporte del golf. (Ramón "Tonito" Zayas)

Tanto Marifé Torres como Rafa Campos lograron sus boletos mediante el ranking mundial del golf. (Ramón "Tonito" Zayas)

“Para mi es un inmenso orgullo siempre estar disponible para Puerto Rico", dijo la golfista cuando se anunció su clasificación. (Ramón "Tonito" Zayas)

Esa primera ronda cerró con la sueca Madelene Sagstrom como la numero uno. Firmó una ronda sin bogeys para terminar con 5 bajo par, 66. (Ramón "Tonito" Zayas)

Además de compartir con grandes peloteros en eventos deportivos, Morales también juega golf con ellos cada vez que lo llaman.

“Esos peloteros son golfistas. He tenido que jugar con ellos. Ellos sacan su día y quieren jugar 36 hoyos en un día, no 18. Si no voy, entonces soy el malo”, bromeó.

Morales también ha sido protagonista de momentos importantes del golf. De hecho, el doradeño fue el principal golfista de Puerto Rico en la década de 1990 y 2000 y le aún le pega bien a la pelota.

“Jugué en seis mundiales de golf”, recordó. “Jugué uno en Puerto Rico, en Africa del Sur, en Tailandia, en China”, puntualizó el jugador que ha también participado en cinco eventos de la gira profesional de la PGA, entre ellos el Puerto Rico Open.