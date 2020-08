Para que Puerto Rico pueda aspirar a ser la sede que rescate los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, las autoridades deportivas tendrán que demostrarle al país que la isla recibirá en ganancia cuando menos el doble de lo que se invierta en el montaje.

Es el primer punto que a juicio del presidente de la Fundación Mayagüez 2010, el empresario Felipe Pérez Grajales, tiene que demostrarse en el estudio que se ofreció a realizar para determinar la viabilidad de montar la justa deportiva a la que renunció Panamá hace unas semanas.

En medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, el comité olímpico panameño anunció que su gobierno prefiere enfocar todos los esfuerzos económicos del estado en la recuperación del país a raíz de la emergencia mundial ocasionada por el COVID-19.

Así las cosas, la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), de la cual es miembro la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, quedó con la encomienda de conseguir una sede sustituta. Rosario, de hecho, encabeza una comisión especial que se formó para este fin.

En esa coyuntura, Pérez Grajales se unió al director ejecutivo de la Fundación 2010, Jorge Sosa Ramírez, y solicitaron al Copur que se les dé la oportunidad de realizar un estudio de viabilidad.

Pérez Grajales presidió el comité organizador de los Juegos CAC de Mayagüez 2010 y Sosa fue colaborador estrecho como parte de dicho comité.

Este viernes, ambos presentaron en una mesa redonda virtual en la que también estuvo presente Rosario, los pormenores que deben considerar al realizar el estudio, y la información que deberán poner a la disposición del Copur para que formalmente presente su propuesta al gobierno de Puerto Rico, antes de que se pueda solicitar formalmente la sede ante la Odecabe.

“A lo mejor hay una oportunidad que sí puede beneficiar a Puerto Rico y a la Odecabe, y no solo para levantar el deporte, sino una manera de levantar la economía del país”, dijo Pérez Grajales, presidente y confundador de la cadena de restaurantes El Mesón Sandwiches.

“Para mí la infraestructura de Puerto Rico y de Mayagüez está lista. Esa es parte de la evaluación que tenemos que hacer, sin apasionamiento ninguno y de manera seria, porque el país está en una situación económica precaria. Y eso lo entendemos primero que nada. Si Puerto Rico tiene alguna oportunidad de poder pedir la sede, tenemos que ser bien conscientes de que no sea un gasto, sino una inversión. Y tú mides las inversiones en base a cuánto es el retorno de inversión”, explicó el empresario.

En ese sentido Pérez Grajales advirtió que si el estudio no demuestra que Puerto Rico puede recuperar la inversión, como mínimo, en un 200%, la propuesta de pedir los Juegos habría que repensarla y analizarla muy de cerca. Tanto Pérez como Grajales coincidieron que si el estudio demuestra que no es costo efectivo para el país, así se lo dejarán saber al Copur.

“Recuerden que Puerto Rico hizo una gran inversión en el 2010 en infraestructura deportiva, que está a mi juicio en buen estado. Fueron casi 400 millones de dólares en instalaciones deportivas y también en infraestructura como carreteras, alcantarillados y otras obras”, agregó Pérez Grajales.

Inversión similar a la del 2010

En ese sentido, aclaró que en esta ocasión solo habría que invertir en el montaje de los Juegos, por lo que no se requeriría una inversión en instalaciones. Y cree también que el costo del montaje de unos Juegos CAC, a 12 años de los de Mayagüez 2010, será similar.

“El costo real de nosotros montar los Juegos (2010), fue de lo que el comité organizador tuvo responsabilidad, que fue de casi 41 millones de dólares. Incluyó el equipamiento de la villa, el equipamiento deportivo, la vestimenta, el pago del personal que trabajó durante los Juegos, el establecer el voluntariado, vestirlos, alimentarlos, etc”, explicó.

Tres puntos de enfoque en el estudio

Pérez Grajales sostuvo que la evaluación sobre la posibilidad de que Puerto Rico pueda o no montar los Juegos 2022, está enfocada en tres puntos principales.

En primer lugar, hacer un inventario de las instalaciones deportivas que se construyeron o que estuvieron en uso para Mayagüez 2010, y verificar su condición actual, además de asegurarse de que cumplan con los requerimientos actuales de cada federación internacional. Dentro de ese mismo renglón de instalaciones, tendrán que determinar el costo de ponerlas al día si hubiera que hacer alguna mejora.

El segundo punto a considerarse en el estudio, es la actualización de costos en vestimenta (uniformes), transportación y otros, en comparación a lo que fueron los Juegos de Mayagüez 2010.

“Y por último, pero quizás lo más importante, es la villa. Como saben, la villa siempre es el gran reto para unos Juegos. Tendríamos que mirar si es viable, si tenemos facilidades para crear una villa, o qué alternativas tendríamos, y cuánto nos costaría. Así que esta evaluación no es sencilla, y va a tomar tiempo”, admitió Pérez Grajales.

El empresario dijo que una de las alternativas a considerar sería la utilización de barcos cruceros como villa para los atletas. Incluso cree que ante la situación de la pandemia, que ha afectado adversamente el negocio de los viajes en cruceros, “es un momento ideal para hacer negociaciones”.

Por su parte, Sosa Ramírez agradeció la oportunidad que les está dando el Copur de cuando menos hacer el estudio de viabilidad.

“Es un honor que se nos permita poner nuestro intelecto y equipo de trabajo al servicio del Copur, para pensar y evaluar si una sede es viable y es posible”, expresó Sosa Ramírez, comisionado de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Al igual que para Mayagüez 2010, la propuesta actual sería para que los Juegos de 2022 se celebren en varias subsedes, con la Sultana del Oeste como principal anfitrión.

“Yo creo que no podemos estar pensando que no vamos a salir de esto”, agregó en alusión a la pandemia y a la situación económica de Puerto Rico. “Cuando Felipe me llamó, me entusiasmé porque hay que soñar. Hay que tener la mirada en el horizonte porque eso nos hace caminar, como decía Eduardo Galeano (periodista y escritor uruguayo). Y tenemos que soñar que vamos a salir de esto, que le vamos a dar trabajo a mucha gente y que se va a mover la economía y el turismo”.

En iguales términos se expresó la presidenta del Copur, Rosario, en el sentido de que hay que pensar más allá de la pandemia y comenzar a caminar. Pero sí advirtió algo.

“Tendrían que ser unos Juegos módicos por el momento que se está viviendo”, dijo Rosario, mientras Pérez Grajales señaló que por la situación de emergencia de tener que buscarse una sede tras la renuncia de Panamá, el Copur deberá comunicarse con la Odecabe y explicarle la necesidad de que se compartan algunos costos.

Para ninguno de los tres el hecho de que solo falten dos años para los Juegos, representa un reto mayor, y Rosario repasó algunos precedentes.

“En 1982 Cuba rescató los Juegos con 10 meses de anticipación. México, en 1954, lo hizo con 15 meses. Y como dice Jorge, Puerto Rico tiene el material humano”, agregó Rosario, haciéndose eco de Sosa Ramírez, quien indicó que no le preocupa para el montaje el aspecto de los recursos humanos, pues indicó que el país cuenta muchos de los mejores oficiales y jueces deportivos a nivel internacional en la mayoría de las disciplinas.