Tokio - El skater puertorriqueño Steven Piñeiro regresa este miércoles al parque de patinetas de los Juegos Olímpicos para iniciar su participación en la modalidad Parque.

El evento esta pautado para iniciar a las 8:00 p.m., hora de Puerto Rico. Piñeiro es el segundo deportista nacional que ve acción en la disciplina de skate, luego del debut discreto de Manny Santiago en la categoría Calle.

“Él está listo, preparado física y mentalmente. Tiene lista su rutina”, manifestó el delegado de skateboard de Puerto Rico, Héctor Vargas. “Tiene unas rutinas pesadas que van a dar puntos”.

Piñeiro apira -como mínimo- a llegar a la final de su competencia dado que ocupa la décima posición entre los 20 participantes, según la gira de la World Skate.

A la final entran los mejores ocho skaters de la ronda preliminar, que se compone de tres turnos de 45 segundos cada uno. La final es una hora después de la preliminar.

La aspiración del patinador no luce descabellada si se toma en consideración que hace dos años fue medallista de bronce en los Juegos Mundiales de Playa, celebrados en Doha, en los que compitió con atletas que están en Tokio. Sin embargo, no se puede pasar por alto que en las Olimpiadas hay ahora elementos nuevos que no estuvieron presentes en Doha, dejó entrever Vargas.

“Han pasado dos años. Hay atletas que han mejorado mucho. Steven ha mejorado mucho. Y el parque (área de competencia) es más grande, más complejo que el parque de Doha. Cualquier cosa puede pasar”, declaró Vargas.

Piñeiro comenzó a entrenar en el parque oficial de los Juegos el 31 de julio, al igual que los otros 19 competidores en el evento.

El área de competencia de la modalidad Parque es distinta a la de Calle, en la que Santiago compitió. En la primera se corre en lo que llaman “piscinas”. En la segunda predominan las escaleras y los pasamanos.