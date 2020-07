A raíz de la reactivación paulatina de la actividad deportiva en el país, flotan en el aire preocupaciones en torno a si no ha sido demasiado pronto permitir que los atletas y las ligas profesionales retomen sus entrenamientos y torneos, respectivamente, cuando todavía no se ha contenido la propagación del coronavirus en el país.

Una de las voces médicas en el deporte local más respetadas y reconocidas reaccionó preocupado con algunas de las medidas establecidas durante este periodo. Se trata del doctor Enrique Amy, quien posee vasta experiencia en este campo y quien se ha destacado al frente de las comisiones médicas del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y de Panam Sports.

En entrevista con El Nuevo Día sobre este tema, el también director del Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio (Sadce, por sus siglas en inglés) indicó que no favorece la reanudación de eventos deportivos con público ni la acción de los deportes de conjunto a menos que se tomen medidas contundentes como acuartelar a los atletas y hacerles pruebas moleculares.

Al momento, el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) permite los entrenamientos en grupo en la mayoría de los deportes, al tiempo que estableció el 15 de julio como la fecha para reanudar la acción de las ligas profesionales con una cantidad limitada de público, a excepción de los deportes de combate. No obstante, ninguna de las principales ligas ha decidido empezar el 15 de este mes.

De hecho, Amuy compartió que cuando se percató de la gravedad de la pandemia del coronavirus, pensó que “el 2020 se fastidió” y expresó que, si la decisión estuviera en sus manos, detendría la actividad deportiva de alto rendimiento y profesional hasta el 2021. Con la franqueza que le caracteriza, criticó los datos que ofrece el Departamento de Salud y se mostró cauteloso con el asunto de que los atletas viajen a otros países para competencias, porque el riesgo de infección es alto.

También agregó que la posibilidad de que un atleta contagiado no se recupere completamente es real, aunque reconoció que estos sufren económicamente con las cancelaciones de eventos y competencias. Sin embargo, reiteró la importancia de tomar en consideración el factor salubrista al momento de decidir cómo y cuándo realizar torneos o reanudar las ligas deportivas.

¿Qué le ha parecido la reanudación de las actividades deportivas y recreativas a la luz de la última carta circular del Departamento de Recreación y Deportes?

—Yo no tendría ninguna prisa en hacer nada de eso. Para empezar, nuestro país no tiene información confiable de la cantidad de resultados positivos. Yo no quiero ver una estadística que me diga 1,500 positivos y 6,500 no confirmados. ¿Cómo que no confirmados? O eres negativo o eres positivo. Esto me causa inseguridad y veo que es una falla del Departamento de Salud, que no tiene datos precisos.

La métrica es que los hospitales están vacíos, la mayoría tienen un 30% de ocupación. Las salas de emergencia están vacías. Eso nos da un aliciente de que no tenemos una gravedad porque no tenemos pacientes admitidos en sala de emergencia o en ventiladores. Pero, aún así, no tengo la confianza de que estemos en una etapa para reabrir en deportes colectivos. Si abrimos en grupos, pues tendríamos que exigir una prueba molecular a todo el mundo y todo el mundo se tiene que quedar en el mismo lugar. Deportes individuales se podrían dar, por ejemplo, un torneo de voleibol de playa porque el riesgo es bajo y controlable. Tenis de mesa y tenis de campo, esos torneos los puedes dar. ¿Pero baloncesto, béisbol, voleibol, y soccer con público? Eso es una bomba que va a reventar en algún momento.

Por lo que usted dice, entiendo que no endosa la celebración de eventos deportivos con público en las gradas, aunque sea de manera limitada y con distanciamiento físico.

—No estoy a favor de que se abran estadios ni que la gente vaya a los estadios, y no estoy a favor que se jueguen deportes colectivos porque el riesgo es alto. La gente se va a ir para su casa y van a salir, y se van a contaminar. Es difícil abrir un parque de pelota con distanciamiento. Los jugadores podrían, pero el público no. El público es el que te ayuda a sostener el evento o la franquicia. Por ejemplo, en el Béisbol Doble A, si no hay público no puede haber evento porque ese es el ingreso que ayuda al apoderado del equipo a echarlo para adelante, y en el baloncesto pasa lo mismo. No es fácil y te arriesgas porque no hay control de lo que hace la gente.

Estoy esperando a octubre porque este virus se activa mucho en una temperatura baja. En ese mes yo voy a saber en dónde estamos, y dónde va a estar el pico de la enfermedad. Menciono ese mes porque en octubre baja la temperatura en Puerto Rico, y ahí nosotros podemos ver si hay un repunte o no. Si en octubre nos va bien, podemos abrir un poquito más. Pero yo no tengo prisa por abrir, honestamente. A mí me preocupa la salud de las personas. La gente no sabe lo que es estar metido en un respirador.

O sea, ¿la situación en Puerto Rico no está lo suficientemente controlada como para hacer deportes este año?

—Si me dices que los números que me está dando el Departamento de Salud son los que son, pues aquí tenemos una incidencia bajísima y no habría problemas. Pero esa no es la realidad. Ante esa situación yo no puedo decir ‘Pónganse a jugar soccer’ o ‘Abran los estadios para que la gente vaya’. Esto va a bajar, pero va a tardar. Yo planificaría para el 2021, te soy franco. No haría nada ahora.

¿Le parecen acertados los protocolos que se han implementado para la reactivación de algunos deportes?

—Sí. Hay muchos que están tomando previsiones razonables para practicar. Por ejemplo, hemos hablado con el boxeo para que puedan realizar un evento que puedan controlar. Lo que se le ha dicho es que, si quieren una cartelera, hay que hacerles pruebas de PCR (prueba molecular) a todos los boxeadores y sin público. Con eso no tengo problemas.

¿Crees que el riesgo de contagio en deportes de combate, como el boxeo, es mayor a otros deportes como el baloncesto?

—Los deportes de combate son los más problemáticos, pero son los más fáciles de controlar. En el baloncesto tienes de 12 a 15 jugadores y tropiezan igual, están en contacto. Las caras frente una de la otra. Es más fácil controlar dos u ocho boxeadores, cada uno con una prueba molecular negativa. Ahora, 10 deportistas jugando baloncesto, hay que hacerles las pruebas moleculares a los dos equipos.

Nosotros calculamos que le puede costar entre $110,000 y $120,000 a cada equipo de baloncesto hacer pruebas y sostenerlas por un periodo de tiempo que puede ser de uno a dos meses. ¿Por qué? Porque tienen que hacerles pruebas moleculares que cuesta $75 cada una, salvo que el plan (médico) se la cubra. Yo les sugeriría que pusieran a los jugadores y al grupo técnico en un lugar aparte donde se pueda controlar como las llamadas burbujas y les haría pruebas cada dos semanas. Si alguno de estos equipos quiere empezar, hay maneras de hacerlo. Pero les va a costar dinero. Igual al DRD (Departamento de Recreación y Deportes) si quiere organizar un evento masivo, tiene que tomar medidas y gastar dinero.

Como salubrista, ¿qué recomendaciones daría para realizar alguna actividad deportiva?

—Si son ejercicios, se puede hacer al aire libre o en la casa. Puedes salir a correr. Bicicleta y natación lo mismo. En el caso de las competencias, hay que tomar las medidas adecuadas para evitar los contagios como la administración de las pruebas moleculares.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias para un atleta de alto rendimiento que se contagie con el coronavirus?

—Este virus ataca el sistema respiratorio y cardiovascular severamente. Una de las cosas que nos preocupa a nosotros (los médicos) es que a un atleta de alto nivel le dé coronavirus. A una estrella que le da el coronavirus y termina en un ventilador, pasa por un proceso y se recupera, pero no va a ser el mismo atleta. Puede haber daños pulmonares posteriormente, como fibrosis pulmonar o inflamación crónica, lo que podría comprometer su capacidad cardiorrespiratoria, que no será igual. Por eso les estamos diciendo que no se expongan a ciertos eventos que no tengan unas garantías razonables, porque puede terminar con su carrera.