Río Grande - El golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos tendrá un poderoso aliado durante la celebración de la presente edición del Puerto Rico Open -que comienza mañana, jueves, y concluye el domingo- en la persona de su amigo y compadre Erick Juan Morales, quien será su caddie.

No es la primera que Morales acompaña a Campos por el terreno del Grand Reserve Golf Club, pues fue una pieza clave en el torneo de 2021 cuando el golfista de 34 años obtuvo su mejor posición con un tercer lugar. Igualmente, estuvo con él en su debut olímpico en los Juegos de Tokio 2020.

Para el Open del año pasado, Morales logró ponchar su boleto para competir en este torneo por lo que se convirtieron en contrincantes.

“Él conoce absolutamente todo lo mío. Dentro y fuera del campo. Me fascina cuando Erick está en mi bulto. He tenido muy buenos resultados con él. Pocas veces hemos fallado los cortes. Hemos tenido oportunidades de ganar dos o tres torneos del PGA Tour”, compartió Campos.

El deportista recordó que Morales lo sacaba de la escuela para irse a jugar golf. “Él sabe cuando estoy molesto. Sabe darme las gaznatás y reenfocarme. Para mí tener a Erick en el bulto es como siempre. Es como un hermano mayor. Somos un dúo que cuando estamos jugando bien, nos motivamos y cogemos un empujón extra”, manifestó.

“La idea es ver si podemos comenzar bien, que sé que él me va a estar empujando, sé que yo también lo voy a a estar empujando. Creo que tener a Erick me da una ventaja”, dijo.

Erick Morales estuvo en la conferencia de prensa en la que se dieron detalles finales del Puerto Rico Open. (Carlos Giusti/Staff)

El Puerto Rico Open será el primer torneo de este año en el que ambos compartirán como jugador-caddie. De hecho, recordó que su esposa Stephanie Casanova fue su caddie en The Bahamas Great Abaco Classic at The Abaco Club, que se llevó a cabo del 22 al 25 de enero.

“Este es su primer torneo conmigo, y en dos semanas y media tenemos otro PGA Tour en Corales, Punta Cana, (Corales Puntacana Championship)”, señaló.