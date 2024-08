“Es bien bonito tener ese apoyo”: Adriana Díaz reconoce la tristeza que ha sentido en los pasados días, pero asegura que el cariño del país la ha consolado

La tenismesista Adriana Díaz reconoció el miércoles que aunque ha pasado unos días difíciles luego de su eliminación de los Juegos Olímpicos de París 2024, esa tristeza que la embarga ha sido aplacada gracias al cariño que le ha demostrado el país

Díaz, además, compartió que se llevó una valiosa lección de su participación en la justa francesa.

En entrevista con la exvoleibolista Yarleen Santiago y Federico López, hijo, para Telemundo, la deportista de 23 años también sostuvo que de poder hacer algo diferente en París, hubiera buscado “disfrutar el momento un poquito más”.

La número 11 del mundo fue eliminada en la ronda de octavos de final del torneo de sencillos por la norcoreana Pyon Song Gyong en siete sets (4-3), un partido en el que la boricua estaba arriba 3-0. Su participación entre las mejores 16 del torneo ha sido el mejor resultado olímpico de la utuadeña, luego de caer en primera ronda en Tokio 2020 y conseguir una victoria en Río 2016.

La medallista de oro del certamen fue la china Chen Meng, quien venció a su compatriota Sun Yingsha por 4-2. El bronce fue para la japonesa Hina Hayata, que derrotó a la surcoreana Shin Yu-bin también por 4-2.

“Sabía que iban a ser unos juegos especiales porque me encontraba jugando bien. Había mucho público y me encanta jugar con el público. Pero yo creo que de esta lo más que aprendí es que igualmente se puede, se puede seguir empujando y no importa que tan duro te dé el deporte, puedes salir sobresaliendo”, señaló la deportista ante la pregunta sobre lo que aprendió en París.

“Ahora mismo estoy triste, no lo voy a negar. Han sido unos días difíciles para mí como atleta, pero igual se puede porque el cariño que he recibido me ha ayudado muchísimo. Creo que siempre es bien bonito tener ese apoyo de la gente y espero poder seguir entrenando fuerte y seguir representándolos por muchos años más”, añadió.

Díaz llegó el lunes tarde en la noche a Puerto Rico y fue recibida en el aeropuerto por decenas de personas.

Al evaluar qué cosas habría hecho distintas, Díaz manifestó que no hubiese cambiado el resultado final porque esos tropiezos hacen a los atletas más fuertes y los ayudan a crecer. Asimismo, reiteró que continuará con el trabajo para mejorar su juego.

“Ahora mismo, sinceramente, no hubiese cambiado nada del resultado porque al final del día yo creo que estas cosas son las que te hacen más fuerte. Eso es lo que han dicho los grandes atletas, que las derrotas te ayudan a crecer como deportista y como persona. Me hubiese gustado tomarme cinco segundos durante el partido, respirar y disfrutar el momento un poquito más, porque dentro de la adrenalina es complicado. Pero sí, disfrutarme el proceso porque el atleta siempre gana, siempre pierde, es normal, no siempre se gana”, dijo.

“En los Panamericanos y en los Centroamericanos siempre estoy acostumbrada a ganar y pues obviamente ha sido difícil entrar a lo que viene siendo el mundo de las primeras tres, pero es normal. Yo voy a seguir trabajando para eso porque bueno, soy puertorriqueña y siempre vamos para adelante”, razonó Díaz, que se tomará unos días de vacaciones.