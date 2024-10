Esmeralda “La Sirenita” Encarnación y Armando Renta ganan medallas de oro por Puerto Rico en la natación de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales

“Estaba nerviosa pero después me sorprendí porque vi muchas peronsas que me apoyaban de diferentes deportes. Lo más bonito era que me decían cosas lindas, de que podía lograrlo. Cuando estaba a punto de comenzar me puse seria y me concentré para hacer las ocho vueltas. Lo hago por los niños que están en sus casas, que no los sacan y que no se pueden expresar”, comentó Encarnación, quien se viralizó el pasado año al ayudar a una competidora de Arabia Saudita en plena carrera en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales celebrados en Alemania.