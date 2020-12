Desde 1965, el estadístico puertorriqueño Pedro Aníbal Díaz se ha dado a la tarea de documentar las marcas que han realizado los deportistas boricuas en los eventos de atletismo.

Su último proyecto busca recopilar los nombres de los competidores que han ganado oro de manera individual en los eventos de atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y Mundiales.

La lista está comprendida -hasta el momento- de 45 nombres (39 hombres y seis mujeres). De los deportistas mencionados, 44 han subido a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos. Mientras uno, el fondista Jorge “Peco” González, lo hizo también en los Panamericanos de Caracas 1983.

Ningún puertorriqueño ha ganado oro en los eventos individuales de atletismo de las Olimpiadas o Mundiales.

“Estos son datos que vengo acumulando desde hace muchísimos años, pero siempre los verifico con los libros de Carlos Uriarte”, expresó Díaz, que por años recopiló estas listas para la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur).

“En los casi 90 años de Puerto Rico estar participando en el atletismo internacional solamente 45 atletas han logrado ganar una medalla de oro en eventos individuales. Todos son Centroamericanos, y Peco González que ganó un oro Panamericano y dos Centroamericanos”, agregó.

Las seis mujeres que han ganado oro son Rebekah Colberg (disco y jabalina, Ciudad de Panamá 1938), Angelita Lind (1,500 metros, La Habana 1982 y Santiago de los Caballeros 1986), Naidi Nazario (maratón, Santiago de los Caballeros 1986), Amarilys Alméstica (martillo, San Salvador 2002), Yvonne Harrison (400 metros con vallas, San Salvador 2002) y Beverly Ramos (5,000 metros y 3,000 con obstáculos, Mayagüez 2010).

El estadístico e historiador puntualizó que hay dos relevos masculinos que han ganado oro, pero no los incluye en esta lista. Estos fueron el relevo 4x100 metros de los Centroamericanos de Panamá 1938 y el 4x400 de Caracas 1959.

El registro se consigue en el portal de pedroanibaldiaz.com bajo el reglón “Legión de oro”.

Una pasión que siempre lo acompaña

Díaz, de 80 años, contó que la idea de comenzar a recopilar datos de atletismo y de natación le surgió desde que era pequeño porque le gustaba ambos deportes.

“A mí siempre me ha gustado llevar estadísticas de deportes. Yo lo hacía desde cuando estaba en la escuela, cuando hacíamos ‘field days’ en la calle y teníamos esos récords. De ahí empecé con el atletismo y con la natación”, compartió.

“Pero como la natación era una cosa por edades, era complicado y no estaba tan accesible. El atletismo era un deporte más establecido. Además, yo corría mejor que lo que nadaba. Así que me quedé en el atletismo”, abundó.

Díaz recordó que en 1954 comenzó a hacer estas listas motivado por la medalla de oro en jabalina obtenida por Reynaldo “Pochi” Oliver en los Centroamericanos de Ciudad México de ese año. Sin embargo, no sería hasta 1957 -cuando tenía 17 años- que comenzaría a recopilar esos récords.

“En ese momento era obvio que yo no iba a ser uno de los medallistas de oro, ni remotamente. Así que dejé de competir porque no tenía el nivel, pero seguí con lo de las estadísticas. Yo corría 100 metros, pero las muchachas de ahora me hubieran ganado”, expresó.

Para 1965 hizo un listado de las cinco mejores marcas del año en cada evento. Asimismo, aprovechó para recopilar las mejores 10 marcas de todos los tiempos de las que tenía conocimiento. El trabajo continuó, y actualmente incluye información sobre marcas nacionales y otros datos de interés estadístico e histórico.