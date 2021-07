Tokio, Japón - Los aficionados fueron excluidos de los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron pospuestos por la pandemia el año pasado y que comenzarán en dos semanas, luego de un estado de emergencia declarado el jueves, dijo el ministro olímpico Tamayo Marukawa a la agencia de noticias japonesa Kyodo.

La prohibición fue anunciada por el Comité Olímpico Internacional y los organizadores japoneses, reduciendo los juegos a un evento hecho para la televisión.

Los fanáticos del extranjero ya habían sido prohibidos hace meses, pero se esperaba que los Juegos sí contaran con espectadores locales cuando menos. Empero las nuevas medidas anunciadas por el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, dejarán las instalaciones deportivas de Tokio, interiores y exteriores, libres de cualquier aficionado.

La declaración de emergencia supuso una brusca llegada a Japón del presidente del COI, Thomas Bach, quien aterrizó en Tokio el jueves pocas horas antes de que se anunciaran las nuevas medidas. Pasaría tres días en autoaislamiento en el hotel de cinco estrellas que alberga a los miembros del COI.

“ Teniendo en cuenta el impacto de la cepa delta y para evitar que el resurgimiento de infecciones se propague por todo el país, debemos intensificar las medidas de prevención del virus. ” Yoshihide Suga / Primer Ministro de Japón

Suga dijo que el estado de emergencia entraría en vigencia el lunes y durará hasta el 22 de agosto. Esto significa que los Juegos Olímpicos, que comenzarán el 23 de julio y se extenderán hasta el 8 de agosto, se llevarán a cabo completamente bajo medidas de emergencia. Los Juegos Paralímpicos comienzan el 24 de agosto.

Suga, quien durante mucho tiempo había favorecido la presencia de los fanáticos, insinuó una Olimpiada sin fanáticos al anunciar el estado de emergencia.

“Ya he dicho que no dudaré en no tener espectadores”, añadió.

Hace solo dos semanas, los organizadores y el COI permitieron que las sedes se llenaran al 50% de su capacidad, pero según la disposición las multitudes no debían superar las 10,000 personas. El estado de emergencia ha obligado a un cambio tardío, que siempre fue una opción si las infecciones empeoraban.

“Tendremos que considerar la opción de que no haya espectadores”, dijo Marukawa en los comentarios de apertura con el COI y otros mientras asistían a las reuniones para discutir la prohibición de los aficionados.

El foco principal de la emergencia es una solicitud de cierre de bares, restaurantes y salas de karaoke que sirven alcohol. La prohibición de servir alcohol es un paso clave para atenuar las festividades relacionadas con los Juegos Olímpicos y evitar que la gente beba y salga de fiesta. Se espera que los residentes de Tokio enfrenten solicitudes de quedarse en casa y vean los partidos en la televisión desde casa.

“Cómo evitar que las personas que disfrutan de los Juegos Olímpicos salgan a tomar algo es un tema principal”, dijo la ministra de Salud, Norihisa Tamura.

El actual estado de emergencia finaliza el domingo. Tokio informó de 896 casos nuevos el jueves, frente a los 673 de la semana anterior. Es el decimonoveno día consecutivo en que los casos superan la marca establecida siete días antes. Los casos nuevos llegaron el miércoles a 920, el total más alto desde que se informaron 1,010 el 13 de mayo.

La atmósfera sin fanáticos incluirá la ceremonia de apertura en el Estadio Nacional de $1,400 millones, que es tradicionalmente el evento más visto durante los Juegos Olímpicos.

“No es demasiado tarde. Cancele o posponga “, dijo Yukio Edano, jefe del Partido Constitucional Democrático de Japón, el mayor partido de oposición al PLD de Suga.

El aumento de las infecciones también ha obligado al gobierno de la ciudad de Tokio a retirar el relevo de la antorcha olímpica de las calles capitales, lo que le permite funcionar solo en islas remotas frente a la costa de Tokio. No está claro cómo entrará la antorcha al estadio para la ceremonia de apertura.

“Las infecciones están en su fase de expansión y todos en este país deben comprender firmemente su gravedad”, dijo el Dr. Shigeru Omi, un importante asesor médico del gobierno.

Instó a las autoridades a tomar rápidamente medidas duras antes de los Juegos Olímpicos, cuando se acercan las vacaciones de verano.

Omi ha pedido repetidamente la prohibición de los espectadores y ha dicho que es “anormal” celebrar los Juegos Olímpicos durante una pandemia.

Por otra parte, un panel asesor del gobierno sobre COVID-19 se reunió el miércoles y expresó su preocupación por el resurgimiento de las infecciones.

“Dos tercios de las infecciones en la región de la capital provienen de Tokio, y nuestra preocupación es la propagación de las infecciones a las áreas vecinas”, dijo Ryuji Wakita, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas.

Millonarias pérdidas para el COI si se cancelan los Juegos

Los Juegos Olímpicos siguen adelante en contra de la mayoría de los consejos médicos, en parte porque el aplazamiento detuvo el flujo de ingresos del COI. Obtiene casi el 75% de sus ingresos de la venta de derechos de transmisión, y las estimaciones sugieren que perdería entre 3,000 y 4,000 millones de dólares si se cancelaran los Juegos Olímpicos.

Se espera que alrededor de 11,000 atletas olímpicos y 4,400 paralímpicos entren a Japón, con decenas de miles de oficiales, jueces, administradores, patrocinadores, locutores y medios de comunicación. El COI dice que más del 80% de los residentes de la Villa Olímpica serán vacunados.

A nivel nacional, Japón ha tenido alrededor de 810,000 casos y casi 14,900 muertes. Solo el 15% de los japoneses están completamente vacunados, aún bajo en comparación con el 47.4% en los Estados Unidos y casi el 50% en Gran Bretaña.