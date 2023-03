El ente rector del deporte de atletismo a nivel internacional, World Athletics, determinó este jueves prohibir la participación de atletas transgénero en competencias internacionales a partir del 31 de marzo, por lo que el presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR) dijo que más que emitir una opinión personal, lo que importa es que el organismo local se atempere a la decisión de la WA, sea cual sea.

En ese sentido, el profesor y entrenador Luis Dieppa, no descarta que en un futuro pudieran haber cambios, pero que, por el momento, la Federación local acatará la determinación del Consejo Mundial de Atletismo de World Athletics.

World Athletics es la federación internacional de atletismo, lo que antes se conocía como International Association of Athletics Federations (IAAF), que es el ente que rige el atletismo en todas sus modalidades en la esfera mundial.

“Nosotros como ente nacional que representa a la World Athletics tenemos que dejarnos llevar por la regla World Athletics. No tenemos otro remedio. Personalmente yo puedo tener mil teorías, pero operacionalmente tenemos que seguir las instrucciones de esta organización”, dijo Dieppa a El Nuevo Día reaccionando a la noticia sobre la decisión del Consejo Mundial de Atletismo de la WA.

Dieppa dijo que en el caso de Puerto Rico hasta el momento nunca se ha dado un reclamo por parte de un atleta transgénero para pedir que se le deje participar en competencias locales de atletismo.

“Y obviamente, ya con el planteamiento de hoy de la World Athletics, ya quedó colgado. De momento en Puerto Rico no ha habido ningún caso, de alguien transgénero que nos haya solicitado participación”.

Dieppa se reservó su opinión personal en torno a la decisión de la World Athletics, pues está consciente de que la historia podría cambiar en el futuro y que de igual modo, si es la WA la que decide abrir las competencias a atletas transgénero, igualmente, la Federación acataría la decisión.

Al preguntársele si le sorprendió la decisión del Consejo Mundial de Atletismo de la WA, aseguró que no porque era un tema que se venía discutiendo hace algún tiempo, en especial desde que el año pasado la World Aquatics (antes FINA) tomó la misma medida de prohibir la participación de atletas transgénero en sus eventos internacionales.

“Yo creo que como institución, nosotros estamos preparados para el futuro. Si hay posibilidad en el futuro de atenderlo dentro de lo que establece World Athletics como estructura y como propósito, pues estamos en la mejor disposición para hacerlo. Pero realmente no podemos de plano decir que no aceptamos eso, porque no vas a competir en ningún lado, porque la matriz (la organización que rige el atletismo mundial) no lo permite. Y tenemos que aceptarlo. Podemos tener mil opiniones personales sobre eso, pero operacionalmente nos vamos con la regla”, afirmó. “Estoy seguro que va a ser un tema de discusión futura también. Van a aparecer otras opciones”.

En específico, la decisión de la WA es excluir a los atletas que han hecho la transición de hombre a mujer y han pasado por la pubertad masculina.

La participación de estos atletas ha sido objeto de debate público, pues mientras hay quienes abogan por su inclusión en competencias de mujeres, también están los que se oponen por considerarlo injusto y una competencia desigual para ellas.

La corredora Caster Semenya participa en la carrera de 5,000 metros que ganó en el campeonato nacional sudafricano en Pretoria, Sudáfrica, el jueves 15 de abril de 2021. (Christiaan Kotze)

Por otro lado, la prohibición contra atletas transgénero no fue la única determinación tomada por World Athletics, sino que además se anunciaron otras regulaciones que podrían impedir que la corredora sudafricana Caster Semenya y otras atletas con diferencias de desarrollo compitan.

En el caso de Semenya se trata de una corredora especialista de 800 metros que ha causado polémica, no porque sea transgénero, sino que en su caso la doble campeona olímpica y triple campeona mundial ha presentado niveles altos de la hormona masculina testosterona en su sistema. En este caso, dicha decisión afectará a unas 13 atletas, entre ellas Semenya, según dijo en reportes de prensa internacional el presidente de World Athletics, Sebastian Coe.

“No me sorprende la decisión porque sabía que se estaba discutiendo en el Consejo de la World Athletics. El atletismo es un deporte donde el rendimiento físico es bien legible. Es lo mismo de la natación también. Es un deporte de marcas y de posiciones. Ahí se evidencia claramente el poder que ejerce la influencia hormonal”, explicó Dieppa.

En ese sentido, al preguntársele en qué cree que se amparó la decisión de la WA, dijo que se trata de una medida de protección.

“Pienso que es por la protección de los géneros. Desde el punto de vista natural, de hombres y mujeres, evitar cruces que produzcan ventaja. Que fue lo de la natación. Están protegiendo los géneros”.