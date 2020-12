Adriana Díaz volvió a dominar el continente americano a principios de 2020 y culminará el año entre las mejores 20 tenismesistas del mundo.

Carlos Correa explotó ofensivamente en los playoffs con los Astros y colocó su nombre entre los líderes boricuas en la historia de la postemporada, Charlie Montoyo fue finalista para el premio de Dirigente del Año en la Liga Americana, y Yadier Molina agregó nuevas marcas a su resumé para un futuro ingreso al Salón de la Fama, al tiempo que tuvo un gran estreno como apoderado de un equipo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Abner González escribió un nuevo capítulo en la historia del deporte puertorriqueño con su contrato de tres años con el reconocido equipo Movistar en el ciclismo profesional y el veterano jinete John Velázquez alcanzó victorias importantes en el Breeders’ Cup Classic y en el Kentucky Derby.

Todos los antes mencionados fueron figuras que buscaron la manera de sobresalir en un atípico 2020 debido a la pandemia del COVID-19.

Y también hay que mencionar otros nombres como los de Javier Báez y Roberto “Bebo” Pérez, ganadores de Guantes de Oro en las Mayores, el del púgil Edgar Berlanga, y el del jinete Irad Ortiz, quien va encaminado a ganar otro premio Eclipse al Mejor Jinete en la hípica norteamericana.

Para otros, sus momentos para brillar fueron pospuestos ante la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, a celebrarse durante el verano de 2021. Por ejemplo, no vimos a la tenista Mónica Puig, favorita para ser la abanderada de la delegación puertorriqueña en tierras niponas, defender su medalla de oro de los Río 2016, participación que sigue siendo una incógnita debido a su caída en el ranking mundial de la WTA.

A continuación, una mirada a varias de las figuras boricuas más destacadas del 2020.

Adriana Díaz

La pequeña gigante de Utuado comenzó el 2020 con la conquista de su segunda Copa Panamericana consecutiva en el mismo escenario de 2019: el coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo. El evento deportivo fue uno de los últimos celebrados con público en las gradas debido a que un mes después entró en vigor la primera orden ejecutiva del gobierno que prohibió la celebración de actividades multitudinarias.

Sin conocer lo que pasaría más adelante, Díaz no defraudó a los miles de fanáticos que llegaron a la instalación para gozar de sus destrezas con la raqueta. La joven, de 19 años en aquel entones, dominó a su antojo a cada una de sus rivales, robándose suspiros de los presentes con su juego, hasta subir a lo más alto del podio.

La cargada agente de la tenimesista se detuvo por la pandemia. Con tiempo libre fuera de sus prácticas, Díaz se matriculó para cursar su primer año de universidad (en línea). En octubre, Díaz regresó a China junto a su padre y entrenador Bladimir, y su hermana Melanie, para la reanudación del circuito de la Federación Internacional de Tenis de Mesa. Como la raqueta número 19 del mundo, terminó entre las mejores 16 jugadoras en la Copa del Mundo en Weihai y debutó en el prestigioso torneo de la Gran Final de la ITTF en la ciudad de Zhengzhou, jugando junto a siete de las 10 mejores competidoras del planeta.

Adriana Díaz ganó su segunda Copa Panamericana consecutiva a principios de 2020. Ambas conquistas fueron en el coliseo Mario "Quijote" Morales de Guaynabo. ([email protected])

Su gran desempeño en la meca del tenis de mesa extendió su estadía en el gigante asiático para estrenarse en la Superliga de China, convirtiéndose en la primera latinoamericana en jugar en el reconocido certamen. Díaz despedirá el 2020 en el oriente y permanecerá en el país hasta finales de febrero después de recibir una invitación para entrenar con la Selección Nacional china, sumando una nueva etapa en su increíble y exitosa carrera. Al momento, figura en la posición 18, su punto más alto en el ranking mundial.

Carlos Correa

El boricua y los Astros de Houston entraron a la acortada campaña 2020 como los villanos de las Grandes luego de que una investigación de la MLB revelara a principios de años que el equipo robó señales con aparatos electrónicos en las temporadas 2017 (temporada que ganaron la Serie Mundial) y 2018. El campocorto puertorriqueño fue una de las voces principales en medio del escándalo. Debido a la expansión de los playoffs, los Astros clasificaron con una marca perdedora. Sin embargo, en octubre demostraron que su campeonato no fue una casualidad y el propio Correa fue protagonista de la exitosa y entretenida corrida.

En la Serie Divisional ante Oakland, Carlos Correa conectó para .500 incluyendo tres cuadrangulares y 11 carreras remolcadas. (Ashley Landis)

El santaisabelino de 26 años comandó la ofensiva de los Astros para quedarse a un juego de avanzar a su tercera Serie Mundial en cuatro años, perdiendo la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay. Antes, arrollaron a los Twins de Minnesota y los Athletics de Oakland.

Correa registró promedio de .419 con seis jonrones y 17 carreras remolcadas en 13 partidos. Estos números lo convirtieron el segundo puertorriqueño con más cuadrangulares y carreras impulsadas (17 y 50) en la historia de la postemporada, solo detrás de Bernie Williams (22 y 80). Además de tronar el madero, Correa capturó los titulares por su liderazgo en el equipo, en especial con los lanzadores que debutaron en los playoffs.

Pese a una gran demostración, Correa suena como material de cambio ante la posibilidad de que la organización no tenga el dinero para retenerlo tras la temporada 2021 cuando se convierta en agente libre. Houston ya le ofreció un contrato en su último año de arbitraje.

Charlie Montoyo

La era de Charlie Montoyo como dirigente de los Blue Jays de Toronto continúa en alzada. El dirigente puertorriqueño desafío los pronósticos y guió a la joven novena a su primera postemporada desde 2016 en apenas su segundo año como mánager en las Grandes Ligas. El mentor de 55 años y natural del municipio de Florida pudo mantener una escuadra centrada en la competitiva División Este de la Liga Americana ante la adversidad de no poder utilizar su parque Rogers Centre en Canadá debido al cierre de la frontera por la pandemia. Los Blue Jays tuvieron que conformarse con utilizar un parque de liga menor en Buffalo, Nueva York, para sus partidos locales. No obstante, jugar fuera de casa fue una mayor inspiración para Montoyo y compañía.

El dirigente de los Blue Jays, Charlie Montoyo, al centro, clasificó a Toronto a la postemporada. (Adrian Kraus)

El desempeño fue premiado con una nominación al Premio del Dirigente del Año. Terminó tercero en las votaciones detrás de Rick Rentería (White Sox) y el ganador Kevin Cash (Tampa Bay).

Con una prometedora camada en sus manos y reportes de la búsqueda estrellas en la agencia libre y vía cambio, Montoyo y los Blue Jays parecen destinados a hacer mayor ruido en las Mayores en las próximas temporadas.

Yadier Molina

A sus 38 años, el doradeño pregona que es el mejor receptor activo en las Grandes Ligas. Sus ejecutorias detrás del plato en 2020 sostuvieron su argumento. Luego de superar un contagio de COVID-19, el nueve veces ganador del Guante de Oro en la Liga Nacional con los Cardinals de San Luis superó la marca de los 2,000 hits, convirtiéndose en apenas en el duodécimo cátcher en la historia de las Grandes Ligas en llegar a la cifra.

Como si fuera poco, Molina arribó a la cifra de 100 partidos jugados en la postemporada, colocándose en el quinto lugar de todos los tiempos. Los Cardinals quedaron eliminados en la serie de comodines, poniéndole fin a su undécima aparición en la postemporada y llevándolo a su primera agencia libre en sus 17 temporadas en las Mayores. En la búsqueda de un contrato de al menos dos años, Molina luce destino a terminar su carrera en San Luis aunque escucha ofertas de otros equipos.

Fuera del parque, Molina se coló en los titulares del baloncesto local al comprar a los Vaqueros de Bayamón en octubre. Dos meses después, alzó el trofeo de campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Abner González

Ningún aficionado casual del deporte puertorriqueño conocía el nombre de Abner González hasta el pasado noviembre. El ciclista de 20 años, oriundo de Moca, hizo historia tras estampar su firma con el legendario equipo Movistar de España por tres temporadas para participar en el World Tour de la Unión Ciclista Internacional, un paso prometedor para colocar en el mapa a un deporte de poca tradición en la isla. Fue el primer boricua en fichar en el World Tour.

González llamó la atención de Movistar, que este año alcanzó la clasificación como equipo al prestigioso Tour de Francia, por su desempeño a nivel amateur con el conjunto navarro Telcom-On Clima-Osés. El joven corre bicicleta a nivel competitivo desde los 12 años, ganando eventos dentro y fuera de Puerto Rico hasta que se mudó a España en 2017 para mejorar su nivel. El resto es historia.

“Me veo compitiendo en los grandes eventos. No te sabría decir si me veo ganando una o solo estando ahí, pero me veo. Lo que pase este próximo año y en los siguientes, podrán todo en su sitio. Por lo menos voy a trabajar para eso”, dijo González en una entrevista con El Nuevo Día.

John Velázquez

Como si formar parte del Salón de la Fama del Hipismo como el último eslabón para coronar una impresionante carrera deportiva no fuera demasiado, el veterano jinete John Velázquez continúa en la conquista de nuevos triunfos.

Este año, el carolinense de 48 años ganó el Breeders’ Cup Classic montando el Authentic, participando por primera vez en la carrera final del evento.

“He perseguido esta carrera por mucho tiempo, sin oportunidad de ganarla y poder lograrla (con Authentic) es increíble. Que sentimiento. No sé qué decir”, dijo Velázquez justo después de la carrera celebrada en noviembre.

John Velázquez corre el ejemplar Authentic para ganar el Breeder's Cup Classic. (Michael Conroy)

El emotivo triunfo fue dedicado a su suegra Joan O’Brien, paciente de cáncer y quien predijo la victoria de su nuero.

Además, Velázquez conquistó su tercer Kentucky Derby en septiembre y quedó segundo a un cuerpo de distancia contra Swiss Skydiver en el Preakness en octubre.

Otras figuras destacadas en 2020

En las Grandes Ligas, el receptor de los Indians de Cleveland, Roberto “Bebo” Pérez, cargó con su segundo premio de Guante de Oro en la Liga Americana, mientras que el torpedero de los Cubs de Chicago, Javier Báez, obtuvo su primero en la Liga Nacional.

En el boxeo, el prometedor púgil supermediano Edgar Berlanga alargó su racha de nocauts en el primer asalto. En 2020, aniquiló a tres contrincantes en el asalto inicial para mejorar su invicto a 16-0, colocándose como una de las futuras estrellas de la casa promotora Top Rank.

Y en el hipismo, Irad Ortiz se dirige a su tercer premio Eclipse consecutivo porque es el líder de victorias (300) y dinero producido por sus montas ($21,095,726). Fue el líder en victorias en clásicos con 50 y segundo en triunfos en pruebas de Grado 1 con 26.