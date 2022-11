Este próximo domingo, 20 de noviembre, oficialmente llegamos al final de la temporada 2022 de Fórmula 1, en el circuito Yas Marina en Abu Dhabi.

Esta icónica pista será el escenario para el fin de una temporada que ha tenido cambios, retiros de corredores, sorpresas con los equipos, y hasta riñas internas entre corredores del mismo equipo.

Con este evento se nos presenta un escenario similar al de la temporada pasada, en el cual los corredores compitiendo por el primer lugar del campeonato de corredores estaban empatados. Pero en este caso, luego del evento de Brasil el domingo pasado, están empatados los corredores que compiten por el segundo lugar. Lo que significa que, la batalla entre Checo Perez y Charles Leclerc se definirá por quien de los dos termine primero (entre los primeras 10 posiciones).

PUBLICIDAD

Si nos dejamos llevar por el buen desempeño de Checo durante la temporada, y las malas estrategias de Ferrari, pudiéramos dar por sentado que el mexicano tiene las de ganar. Pero luego del desempeño de Red Bull el domingo pasado en el circuito de Interlagos y lo ocurrido entre Max y Checo -en donde Max no quiso dejar pasar a Checo para que obtuviera más puntos-, se pone en duda cuan viable sea para Checo asegurar terminar por delante de Charles, si es que no tiene la ayuda y apoyo de su colega Max.

A pesar de lo incómoda que fue la situación el domingo pasado, Christian Horner (director del equipo Red Bull) comentó a f1.com: “los corredores han discutido el asunto y han acordado dejar atrás el tema, con eso estamos enfocados absolutamente en esta próxima carrera.”

Añadió que “vamos a Abu Dhabi como un equipo, a hacer lo mejor que podamos para que Checo logre obtener esa segunda posición, y Max lo apoyará totalmente.”

En el lado del equipo Mercedes, lograron obtener pole position por primera vez en la temporada, pero no de su corredor estrella Lewis Hamilton. Se especulaba que en Brasil Hamilton lograría obtener el primer lugar y así ganar el primer premio de la temporada, pero al no lograrlo, le queda ahora una sola oportunidad para hacerlo. Sobre este tema, el director del equipo, Toto Wolff comentó a racefans.net: “el récord de ganar por lo menos una carrera en cada temporada no es prioridad para Hamilton, su prioridad es enfocarnos todos en tratar de llevar el auto a donde una vez estuvo, y estamos en búsqueda de obtener más carreras ganadas y hasta el campeonato en la próxima temporada.”

PUBLICIDAD

Ferrari, por su parte, tienen que asegurarse de conseguir puntos y que ambos carros terminen la carrera entre las primeras 10 posiciones. Por un lado, deben tratar que Charles Leclerc quede por delante de Checo Pérez, y de ser posible obtener el premio de fastest lap para asegurar aún más el premio por el segundo lugar. Por otro lado, deben asegurarse de terminar en buenos puntos por encima de Mercedes, quienes están a 19 puntos de diferencia por debajo, para el segundo lugar del Campeonato de Constructores.

También durante el evento veremos al campeón por cuatro temporadas corridas (2010 – 2013) Sebastian Vettel dar sus últimas 58 vueltas en un circuito de Fórmula 1. Vettel decidió retirarse del deporte hace unos meses cuando lo anunció a través de un video en sus redes sociales. Ciertamente es una baja grande para el deporte, considerando que actualmente tiene récords bajo su nombre, como el de campeón más joven (2010) y el de mayor cantidad de carreras ganadas consecutivamente (nueve). Por otro lado veremos también a Daniel Ricciardo correr por última vez en Fórmula 1, luego de que su contrato no fuera renovado por McLaren.

Con el fin de la temporada 2022 terminan también las carreras de algunos corredores legendarios, y otros de menor experiencia. Equipos como McLaren, Alpha Tauri, Alpine, Haas, y WIlliams tendrán cambios de corredores para la próxima temporada, en donde entran algunas nuevas caras al deporte que pudieran ser futuras estrellas. La temporada concluye con Max Verstappen consagrándose como campeón por segundo año consecutivo, y también con Red Bull como campeones del premio de Constructores.

PUBLICIDAD

La próxima temporada promete también traer cambios de directores de equipo. Por otro lado se añaden circuitos a la temporada, lo que trae también más oportunidades para los corredores y cambios en el desempeño de sus monoplazas. Queda entonces ver, cómo funcionarán las relaciones entre corredores dentro de los equipos a futuro.

El evento será el domingo a las 8:00 a.m, hora local.

Sobre el autor: José C. Lora Tarrats es un ingeniero de computadoras que es un entusiasta del automovilismo de toda la vida y ávido seguidor de la Fórmula 1 desde hace cinco años.